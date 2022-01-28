11:31 28.01.2022 (обновлено: 11:37 28.01.2022)
Лавров: Запад "выдирает" из положений по ОБСЕ только то, что ему нужно
Глави МИД Лавров: Запад "выдирает" из пакета по безопасности ОБСЕ только то, что ему нужно
© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Запад "выдирает" из положений по неделимости безопасности ОБСЕ только то, что ему нужно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В 2010 в Астане, до этого в 1999 году Стамбуле все президенты и премьеры стран ОБСЕ подписались под пакетом, в котором содержались взаимосвязанные принципы обеспечения неделимости безопасности. Запад "выдирает" из этого пакета только один слоган - "каждая страна имеет право выбирать себе союзников, выбирать военные союзы". Но там-то это оговорено условием и обязательством каждой страны, под которым подписались западники - не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - заявил Лавров в интервью радиостанциям "Sputnik", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.