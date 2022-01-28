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Лавров: Запад "выдирает" из положений по ОБСЕ только то, что ему нужно
Лавров: Запад "выдирает" из положений по ОБСЕ только то, что ему нужно - РИА Новости, 28.01.2022
Лавров: Запад "выдирает" из положений по ОБСЕ только то, что ему нужно
Запад "выдирает" из положений по неделимости безопасности ОБСЕ только то, что ему нужно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:31
2022-01-28T11:37
в мире
нато
сергей лавров
обсе
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Запад "выдирает" из положений по неделимости безопасности ОБСЕ только то, что ему нужно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В 2010 в Астане, до этого в 1999 году Стамбуле все президенты и премьеры стран ОБСЕ подписались под пакетом, в котором содержались взаимосвязанные принципы обеспечения неделимости безопасности. Запад "выдирает" из этого пакета только один слоган - "каждая страна имеет право выбирать себе союзников, выбирать военные союзы". Но там-то это оговорено условием и обязательством каждой страны, под которым подписались западники - не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - заявил Лавров в интервью радиостанциям "Sputnik", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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в мире, нато, сергей лавров, обсе, россия
11:31 28.01.2022 (обновлено: 11:37 28.01.2022)
 
Лавров: Запад "выдирает" из положений по ОБСЕ только то, что ему нужно

Глави МИД Лавров: Запад "выдирает" из пакета по безопасности ОБСЕ только то, что ему нужно

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Запад "выдирает" из положений по неделимости безопасности ОБСЕ только то, что ему нужно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В 2010 в Астане, до этого в 1999 году Стамбуле все президенты и премьеры стран ОБСЕ подписались под пакетом, в котором содержались взаимосвязанные принципы обеспечения неделимости безопасности. Запад "выдирает" из этого пакета только один слоган - "каждая страна имеет право выбирать себе союзников, выбирать военные союзы". Но там-то это оговорено условием и обязательством каждой страны, под которым подписались западники - не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - заявил Лавров в интервью радиостанциям "Sputnik", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
 
В миреНАТОСергей ЛавровОБСЕРоссия
 
 
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