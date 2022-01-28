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В Питтсбурге мост рухнул на газопровод незадолго до приезда Байдена

В Питтсбурге мост рухнул на газопровод незадолго до приезда Байдена - РИА Новости, 28.01.2022

В Питтсбурге мост рухнул на газопровод незадолго до приезда Байдена

Служба общественной безопасности Питтсбурга в США сообщила в Twitter об обрушении моста в восточной части города, в результате чего был поврежден газопровод. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:14

2022-01-28T16:14

2022-01-28T18:47

в мире

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питтсбург

джо байден

дженнифер псаки

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Служба общественной безопасности Питтсбурга в США сообщила в Twitter об обрушении моста в восточной части города, в результате чего был поврежден газопровод."Пожалуйста, избегайте районов Форбс и Брэддок, где подтвердили обрушение моста. Пожарная служба, скорая помощь и полиция работают на месте происшествия.... В районе сильно пахнет газом... Поврежден газопровод", - написала служба.О пострадавших на данный момент не сообщается.Инцидент произошел за несколько часов до приезда в Питтсбург президента США Джо Байдена и членов его администрации, которые планировали посетить научно-исследовательский центр Mill 19.На произошедшее спустя несколько часов отреагировал и Белый дом. Как заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки, президента Байдена оперативно проинформировали об аварии, а сотрудники Белого дома находятся в контакте с местными властями в попытках установить причины обрушения моста."Президент благодарит всех тех, кто первыми отреагировали на ситуацию и поспешили помочь водителям, которые в тот момент находились на мосту. Глава государства продолжит запланированную на сегодня поездку и будет поддерживать связь с должностными лицами на местах по вопросу оказания дополнительной помощи", - написала Псаки в своем аккаунте в Twitter.

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в мире, сша, питтсбург, джо байден, дженнифер псаки