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В Питтсбурге мост рухнул на газопровод незадолго до приезда Байдена
В Питтсбурге мост рухнул на газопровод незадолго до приезда Байдена - РИА Новости, 28.01.2022
В Питтсбурге мост рухнул на газопровод незадолго до приезда Байдена
Служба общественной безопасности Питтсбурга в США сообщила в Twitter об обрушении моста в восточной части города, в результате чего был поврежден газопровод. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:14
2022-01-28T18:47
в мире
сша
питтсбург
джо байден
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Служба общественной безопасности Питтсбурга в США сообщила в Twitter об обрушении моста в восточной части города, в результате чего был поврежден газопровод."Пожалуйста, избегайте районов Форбс и Брэддок, где подтвердили обрушение моста. Пожарная служба, скорая помощь и полиция работают на месте происшествия.... В районе сильно пахнет газом... Поврежден газопровод", - написала служба.О пострадавших на данный момент не сообщается.Инцидент произошел за несколько часов до приезда в Питтсбург президента США Джо Байдена и членов его администрации, которые планировали посетить научно-исследовательский центр Mill 19.На произошедшее спустя несколько часов отреагировал и Белый дом. Как заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки, президента Байдена оперативно проинформировали об аварии, а сотрудники Белого дома находятся в контакте с местными властями в попытках установить причины обрушения моста."Президент благодарит всех тех, кто первыми отреагировали на ситуацию и поспешили помочь водителям, которые в тот момент находились на мосту. Глава государства продолжит запланированную на сегодня поездку и будет поддерживать связь с должностными лицами на местах по вопросу оказания дополнительной помощи", - написала Псаки в своем аккаунте в Twitter.
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в мире, сша, питтсбург, джо байден, дженнифер псаки
16:14 28.01.2022 (обновлено: 18:47 28.01.2022)
 
В Питтсбурге мост рухнул на газопровод незадолго до приезда Байдена

В американском Питтсбурге мост рухнул на газопровод за несколько часов до приезда Байдена

© REUTERS / Greg BarnhiselПоследствия обрушения моста в Питтсбурге. 28 января 2022
Последствия обрушения моста в Питтсбурге. 28 января 2022 - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Greg Barnhisel
Последствия обрушения моста в Питтсбурге. 28 января 2022
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Служба общественной безопасности Питтсбурга в США сообщила в Twitter об обрушении моста в восточной части города, в результате чего был поврежден газопровод.
"Пожалуйста, избегайте районов Форбс и Брэддок, где подтвердили обрушение моста. Пожарная служба, скорая помощь и полиция работают на месте происшествия.... В районе сильно пахнет газом... Поврежден газопровод", - написала служба.
О пострадавших на данный момент не сообщается.
Инцидент произошел за несколько часов до приезда в Питтсбург президента США Джо Байдена и членов его администрации, которые планировали посетить научно-исследовательский центр Mill 19.
На произошедшее спустя несколько часов отреагировал и Белый дом. Как заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки, президента Байдена оперативно проинформировали об аварии, а сотрудники Белого дома находятся в контакте с местными властями в попытках установить причины обрушения моста.
"Президент благодарит всех тех, кто первыми отреагировали на ситуацию и поспешили помочь водителям, которые в тот момент находились на мосту. Глава государства продолжит запланированную на сегодня поездку и будет поддерживать связь с должностными лицами на местах по вопросу оказания дополнительной помощи", - написала Псаки в своем аккаунте в Twitter.
 
В миреСШАПиттсбургДжо БайденДженнифер Псаки
 
 
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