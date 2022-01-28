https://ria.ru/20220128/nuland-1769968179.html

Песков ответил на шутку Нуланд о водке и "Северном потоке — 2"

Песков ответил на шутку Нуланд о водке и "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 28.01.2022

Песков ответил на шутку Нуланд о водке и "Северном потоке — 2"

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила, высказавшись о "Северном потоке — 2" и прокачке водки, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:14

2022-01-28T13:14

2022-01-28T19:41

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дмитрий песков

виктория нуланд

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила, высказавшись о "Северном потоке — 2" и прокачке водки, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне во время брифинга Нуланд журналист Мэтт Ли заметил, что "Северный поток — 2" готов к прокачке чего угодно — газа, оливкового масла или водки. "Водка — это было бы неплохо", — ответила замгоссекретаря."Послушайте, хотя бы хоть какие-то попытки шутить — это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе", — так прокомментировал это Песков.Он заступился за Нуланд, обратив внимание на то, что это было не заявление, а реакция на слова журналиста. "Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Для введения газопровода в строй требуется завершить сертификацию компании-оператора — в ноябре ее приостановили до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не создаст немецкую "дочку", которая подаст новую заявку.При этом США постоянно угрожают ввести против "Северного потока — 2" санкции в случае "российского вторжения" на Украину. В России отвергают все претензии и напоминают, что не входят в число участников внутриукраинского конфликта. Напротив, Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основной причиной эскалации называли действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Что касается "Северного потока — 2", то в Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг проекта и подчеркивали, что он носит исключительно коммерческий характер и выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220128/nuland-1769889637.html

https://ria.ru/20220128/potok-1769928383.html

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в мире, сша, европа, дмитрий песков, виктория нуланд, северный поток — 2, россия