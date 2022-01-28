https://ria.ru/20220128/nuland-1769889637.html

Очередной успех России на международной арене окончательно вывел США из себя

Нуланд назвала условие для остановки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 28.01.2022

Очередной успех России на международной арене окончательно вывел США из себя

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила на брифинге Госдепартамента, что США добьются остановки "Северного потока — 2" в случае "вторжения" России на... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T00:48

2022-01-28T00:48

2022-01-28T12:18

в мире

украина

сша

нато

виктория нуланд

балтийское море

восточная европа

северный поток — 2

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила на брифинге Госдепартамента, что США добьются остановки "Северного потока — 2" в случае "вторжения" России на Украину.По ее словам, Вашингтон и его союзники едины в стремлении дать "быстрый и жесткий" ответ Москве при эскалации конфликта.Представитель Госдепа подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают вести "очень серьезные и четкие" консультации с Германией по вопросу российского газопровода."Очень важно, что Россия решила сесть за стол переговоров и обсуждать насущные проблемы. Мы более чем готовы к диалогу", — заключила она."Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220127/nuland-1769883573.html

https://ria.ru/20220124/bayden-1769277518.html

https://ria.ru/20220113/gaz-1767757016.html

украина

сша

балтийское море

восточная европа

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в мире, украина, сша, нато, виктория нуланд, балтийское море, восточная европа, северный поток — 2, россия