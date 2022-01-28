Очередной успех России на международной арене окончательно вывел США из себя

00:48 28.01.2022 (обновлено: 12:18 28.01.2022)
Нуланд назвала условие для остановки "Северного потока — 2"
Замгоссекретаря Нуланд: "Северный поток — 2" будет остановлен при вторжении РФ на Украину
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Пусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила на брифинге Госдепартамента, что США добьются остановки "Северного потока — 2" в случае "вторжения" России на Украину.
"Я хотела бы сказать откровенно: если Россия вторгнется на Украину, так или иначе, "Северный поток — 2" не заработает", — пригрозила Нуланд.
Представитель Госдепа подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают вести "очень серьезные и четкие" консультации с Германией по вопросу российского газопровода.
"Очень важно, что Россия решила сесть за стол переговоров и обсуждать насущные проблемы. Мы более чем готовы к диалогу", — заключила она.
"Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию.
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.