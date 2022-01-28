https://ria.ru/20220128/nota-1770057588.html

Россия направила ноту в МИД Грузии из-за инцидента при посольстве Швейцарии

Россия направила ноту в МИД Грузии из-за инцидента при посольстве Швейцарии - РИА Новости, 28.01.2022

Россия направила ноту в МИД Грузии из-за инцидента при посольстве Швейцарии

РФ направила ноту в МИД Грузии в связи с инцидентом у российской секции интересов при посольстве Швейцарии в Грузии, заявил заместитель директора департамента... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T18:56

2022-01-28T18:56

2022-01-28T19:05

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. РФ направила ноту в МИД Грузии в связи с инцидентом у российской секции интересов при посольстве Швейцарии в Грузии, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.По его словам, в Москве с озабоченностью восприняли проведение 26 января грузинской оппозицией антироссийской политической акции в непосредственной близости от здания секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии. Незадолго до начала акции, отметил он, в Секции произошло отключение основного и резервного электроснабжения."В связи с произошедшим Секцией интересов направлена нота в МИД Грузии о необходимости неукоснительного соблюдения грузинскими властями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. Аналогичные сигналы доведены МИД России до главы Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Москве", - заявил Зайцев, как следует из релиза на сайте МИД России.Он подчеркнул, что в настоящее время электропитание Секции полностью восстановлено."Рассчитываем, что грузинскими властями будут предприняты все возможные меры по недопущению таких инцидентов", - добавил Зайцев.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

https://ria.ru/20211221/nato-1764653369.html

https://ria.ru/20210121/gruziya-1593995098.html

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