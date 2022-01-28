https://ria.ru/20220128/neft-1769896520.html

Эксперт назвал условие, при котором нефть может подорожать до ста долларов

Эксперт назвал условие, при котором нефть может подорожать до ста долларов - РИА Новости, 28.01.2022

Эксперт назвал условие, при котором нефть может подорожать до ста долларов

Цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель, если свободные добычные мощности у стран ОПЕК+ окажутся ниже ожидаемых, а восстановление мировой... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T04:25

2022-01-28T04:25

2022-01-28T04:25

экономика

сша

brent

опек

цены на нефть

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель, если свободные добычные мощности у стран ОПЕК+ окажутся ниже ожидаемых, а восстановление мировой экономики продолжится, прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.По его словам, положительно оценить спрос на нефть позволяет также рост экономики США значительно выше ожиданий. ВВП США в четвертом квартале 2021 года, по первой оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 5,5%.Цена нефти марки Brent в среду, 26 января, превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. В четверг, 27 января, цена откатилась от достигнутых максимумов, но все равно оставалась выше 88 долларов.Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств. На январь 2022 года они составляют 3,2 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20220125/neft-1769473051.html

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экономика, сша, brent, опек, цены на нефть