https://ria.ru/20220128/nato-1769906373.html
"Мы не хотим войны". Немцы призвали распустить НАТО
Немцы призвали распустить НАТО - РИА Новости, 28.01.2022
"Мы не хотим войны". Немцы призвали распустить НАТО
Читатели немецкой газеты Der Spiegel призвали США и НАТО найти компромисс с Россией в вопросе предоставления ей гарантий безопасности. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T08:53
2022-01-28T08:53
2022-01-28T11:10
в мире
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нато
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Der Spiegel призвали США и НАТО найти компромисс с Россией в вопросе предоставления ей гарантий безопасности.Большинство пользователей сошлись во мнении, что именно Вашингтон должен пойти на уступки Москве."США игнорируют проблему расширения альянса. Очень жаль, ведь у них была возможность уладить все конфликты на Востоке и спасти людей от страданий", — отметил Mitte.Комментатор под ником bukowski задался вопросом, почему НАТО не может пообещать России не принимать в свои ряды Украину.Читатель под ником Proton, со своей стороны, обратил внимание на странное поведение Украины."Киев как-то двойственно реагирует на ситуацию. <…> сам Зеленский не видит особой опасности, исходящей от России, тогда как украинский посол в Германии постоянно требует от нас оружия для войны", — рассказал пользователь."Разве не видно, что НАТО под предводительством США буквально стремится к войне? Мы этого не хотим. Очень надеюсь, что мое мнение разделяет большинство жителей Европы (а в случае с Россией — и Азии)", — заключил WurstHans.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, сша, германия, нато, россия
08:53 28.01.2022 (обновлено: 11:10 28.01.2022)
Немцы призвали распустить НАТО
Читатели Der Spiegel призвали США пойти на уступки России в вопросе гарантий безопасности
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Der Spiegel
призвали США и НАТО найти компромисс с Россией в вопросе предоставления ей гарантий безопасности.
Большинство пользователей сошлись во мнении, что именно Вашингтон
должен пойти на уступки Москве
.
"В происходящем кошмаре виноваты американцы. Чтобы предотвратить подобное в будущем, следует распустить НАТО и создать в ЕС свою оборонительную организацию", — считает Eugen_der_chinGisKahn.
"США игнорируют проблему расширения альянса. Очень жаль, ведь у них была возможность уладить все конфликты на Востоке и спасти людей от страданий", — отметил Mitte.
Комментатор под ником bukowski задался вопросом, почему НАТО не может пообещать России не принимать в свои ряды Украину
.
"Как минимум в ближайшие пять-десять лет? <…> НАТО могла бы переждать и посмотреть, каким будет политическое развитие такого неустойчивого государства, как Украина", — полагает он.
Читатель под ником Proton, со своей стороны, обратил внимание на странное поведение Украины.
"Киев как-то двойственно реагирует на ситуацию. <…> сам Зеленский не видит особой опасности, исходящей от России, тогда как украинский посол в Германии
постоянно требует от нас оружия для войны", — рассказал пользователь.
"Разве не видно, что НАТО под предводительством США буквально стремится к войне? Мы этого не хотим. Очень надеюсь, что мое мнение разделяет большинство жителей Европы
(а в случае с Россией — и Азии)", — заключил WurstHans.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>