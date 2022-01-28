https://ria.ru/20220128/nato-1769906373.html

"Мы не хотим войны". Немцы призвали распустить НАТО

Немцы призвали распустить НАТО - РИА Новости, 28.01.2022

"Мы не хотим войны". Немцы призвали распустить НАТО

Читатели немецкой газеты Der Spiegel призвали США и НАТО найти компромисс с Россией в вопросе предоставления ей гарантий безопасности. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T08:53

2022-01-28T08:53

2022-01-28T11:10

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Der Spiegel призвали США и НАТО найти компромисс с Россией в вопросе предоставления ей гарантий безопасности.Большинство пользователей сошлись во мнении, что именно Вашингтон должен пойти на уступки Москве."США игнорируют проблему расширения альянса. Очень жаль, ведь у них была возможность уладить все конфликты на Востоке и спасти людей от страданий", — отметил Mitte.Комментатор под ником bukowski задался вопросом, почему НАТО не может пообещать России не принимать в свои ряды Украину.Читатель под ником Proton, со своей стороны, обратил внимание на странное поведение Украины."Киев как-то двойственно реагирует на ситуацию. <…> сам Зеленский не видит особой опасности, исходящей от России, тогда как украинский посол в Германии постоянно требует от нас оружия для войны", — рассказал пользователь."Разве не видно, что НАТО под предводительством США буквально стремится к войне? Мы этого не хотим. Очень надеюсь, что мое мнение разделяет большинство жителей Европы (а в случае с Россией — и Азии)", — заключил WurstHans.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220128/pushkov-1769895737.html

https://ria.ru/20220125/bezopasnost-1769455931.html

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html

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в мире, украина, сша, германия, нато, россия