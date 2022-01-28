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Медведев объяснил рост напряженности в мире
Медведев объяснил рост напряженности в мире - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев объяснил рост напряженности в мире
Рост напряженности в международных отношениях в период пандемии объясняется амбициями отдельных людей и устремлениями отдельных стран, но нужно договариваться,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T06:04
2022-01-28T13:13
в мире
дмитрий медведев
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Рост напряженности в международных отношениях в период пандемии объясняется амбициями отдельных людей и устремлениями отдельных стран, но нужно договариваться, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Медведев отметил, что договариваться нужно и по внутрироссийским вопросам."Что же касается того, как нам жить в этих условиях новых, то жить нужно в согласии, стараться все-таки договариваться, договариваться по самым разным вопросам. Это не только касается международных отношений, это касается, например, и внутренних моментов: и развития страны, и развития экономики, и даже той же самой вакцинации. По этому поводу ведутся большие дискуссии, но я все-таки надеюсь, что значительная часть людей в нашей стране приходит к выводу, что вакцинация необходима, даже в условиях появления новых штаммов и всякого рода других проблем", — отметил он.Также Медведев рассказал о том, какие он извлек уроки из пандемии. Прежде всего, по его словам, это оказание помощи другим."Я, как и любой другой человек и гражданин нашей страны, я просто живу в известной степени в других условиях, в другом мире, и это ощущается практически каждый день. Что же касается личных уроков, какие тут могут быть особые слова? Личные уроки заключаются в том, что нужно помогать друг другу, нужно стараться и советом, и по возможности другими способами помогать близким, помогать другим людям, развивать те же самые формы волонтерской помощи, о которой я сказал. Всего этого не было совсем недавно еще, и казалось, что это где-то совершенно в другом мире, но на самом деле это оказалось востребованным и актуальным. Так что, наверное, для меня эти уроки абсолютно такие же, как и для абсолютного большинства граждан в нашей стране", — пояснил он.Медведев добавил, что к этому миру придется приспособиться, в этом мире нужно выжить и стараться сделать все, чтобы Россия развивалась: люди лучше жили, доходы становились выше, медицинская помощь была качественной.Кроме того, он выразил надежду, что в 2022 году удастся достичь ослабления международной напряженности."Мне бы, знаете, чего хотелось в этом году? Во-первых, чтобы мы за счет нашей общей работы, помощи друг другу все-таки справились если не полностью, то в значительной степени с пандемией, чтобы было меньшее количество заболевших и, к сожалению, ушедших из жизни. Мне бы этого прежде всего хотелось, это важнее всего. Мне бы хотелось, чтобы в известной степени… ослабла международная напряженность, потому что она действительно зашкаливает, это всем мешает – и нашей стране мешает, и международному развитию мешает. Это действительно очень важно, чтобы были достигнуты стратегические соглашения, в том числе по гарантиям безопасности, это тоже очень важно", — заключил зампостпреда Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220127/sevpotok-1769769334.html
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в мире, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:04 28.01.2022 (обновлено: 13:13 28.01.2022)
 
Медведев объяснил рост напряженности в мире

Замглавы СБ Медведев: рост напряженности в мире объясняется устремлениями отдельных стран

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв РИА Новости. Рост напряженности в международных отношениях в период пандемии объясняется амбициями отдельных людей и устремлениями отдельных стран, но нужно договариваться, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.

"Объяснение прежде всего заложено в амбициях и в характере отдельных людей и в устремлениях отдельных стран, если говорить о международных отношениях и международной напряженности", — сказал он.

Медведев отметил, что договариваться нужно и по внутрироссийским вопросам.
"Что же касается того, как нам жить в этих условиях новых, то жить нужно в согласии, стараться все-таки договариваться, договариваться по самым разным вопросам. Это не только касается международных отношений, это касается, например, и внутренних моментов: и развития страны, и развития экономики, и даже той же самой вакцинации. По этому поводу ведутся большие дискуссии, но я все-таки надеюсь, что значительная часть людей в нашей стране приходит к выводу, что вакцинация необходима, даже в условиях появления новых штаммов и всякого рода других проблем", — отметил он.
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Также Медведев рассказал о том, какие он извлек уроки из пандемии. Прежде всего, по его словам, это оказание помощи другим.
"Я, как и любой другой человек и гражданин нашей страны, я просто живу в известной степени в других условиях, в другом мире, и это ощущается практически каждый день. Что же касается личных уроков, какие тут могут быть особые слова? Личные уроки заключаются в том, что нужно помогать друг другу, нужно стараться и советом, и по возможности другими способами помогать близким, помогать другим людям, развивать те же самые формы волонтерской помощи, о которой я сказал. Всего этого не было совсем недавно еще, и казалось, что это где-то совершенно в другом мире, но на самом деле это оказалось востребованным и актуальным. Так что, наверное, для меня эти уроки абсолютно такие же, как и для абсолютного большинства граждан в нашей стране", — пояснил он.
Медведев добавил, что к этому миру придется приспособиться, в этом мире нужно выжить и стараться сделать все, чтобы Россия развивалась: люди лучше жили, доходы становились выше, медицинская помощь была качественной.
Кроме того, он выразил надежду, что в 2022 году удастся достичь ослабления международной напряженности.
"Мне бы, знаете, чего хотелось в этом году? Во-первых, чтобы мы за счет нашей общей работы, помощи друг другу все-таки справились если не полностью, то в значительной степени с пандемией, чтобы было меньшее количество заболевших и, к сожалению, ушедших из жизни. Мне бы этого прежде всего хотелось, это важнее всего. Мне бы хотелось, чтобы в известной степени… ослабла международная напряженность, потому что она действительно зашкаливает, это всем мешает – и нашей стране мешает, и международному развитию мешает. Это действительно очень важно, чтобы были достигнуты стратегические соглашения, в том числе по гарантиям безопасности, это тоже очень важно", — заключил зампостпреда Совбеза.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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