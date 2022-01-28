https://ria.ru/20220128/nalogi-1769959761.html

Китай для поддержки экономики сократил в 2021 году налоги на $174 млрд

Китай для поддержки экономики сократил в 2021 году налоги на $174 млрд - РИА Новости, 28.01.2022

Китай для поддержки экономики сократил в 2021 году налоги на $174 млрд

Благодаря усилиям страны по стимулированию экономического роста и укреплению жизнеспособности рынка, по итогам 2021 года сумма налогов и сборов в Китае была... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:42

2022-01-28T12:42

2022-01-28T12:42

россия-китай: главное

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китай

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МОСКВА, 28 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Благодаря усилиям страны по стимулированию экономического роста и укреплению жизнеспособности рынка, по итогам 2021 года сумма налогов и сборов в Китае была уменьшена на около 1,1 триллиона юаней (173,9 миллиарда долларов), сообщили в среду в Главном государственном налоговом управлении КНР.Заместитель главы Главного государственного налогового управления Ван Даошу сообщил, что в прошлом году микро-, малые и средние предприятия производственного сектора оформили налоговые каникулы на общую сумму 216,2 миллиарда юаней.Введение льготных налоговых мер, таких, как снижение налогов, возврат налоговых платежей и отсрочка по их уплате, позволили сэкономить в общей сложности 27,1 миллиарда юаней для предприятий угольной, энергетической и отопительной отраслей, добавил чиновник.По итогам 2021 года налоговые поступления Китая (за вычетом суммы возврата налога на экспорт) составили 15,46 триллиона юаней, достигнув годового целевого показателя правительства, отметил Ван Даошу.

https://ria.ru/20210605/kitay-1735770770.html

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экономика, китай