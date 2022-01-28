https://ria.ru/20220128/nalichnye-1769899344.html

Эксперт посоветовал не держать сбережения в наличных

Эксперт посоветовал не держать сбережения в наличных - РИА Новости, 28.01.2022

Эксперт посоветовал не держать сбережения в наличных

Сбережения лучше вкладывать в активы, а не держать в форме наличных в условиях текущей геополитической ситуации, заявил РИА Новости директор региональной сети... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T06:30

2022-01-28T06:30

2022-01-28T06:30

общество

россия

бкс мир инвестиций

григорий сосновский

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сбережения лучше вкладывать в активы, а не держать в форме наличных в условиях текущей геополитической ситуации, заявил РИА Новости директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.Главным врагом денег остается инфляция, в современных условиях они не выживают. "Деньги нужны как объект трат и инвестиций. Сейчас не время для кэша", - обращает внимание Сосновский.При этом он отмечает, что вопрос продажи или покупки валюты очень сложный. Если человек считает, что обстановка в мире будет разряжаться, то доллары стоит продавать. В случае, если кажется, что никто не будет уступать, стороны придут к открытому военному конфликту, за чем последуют санкции и контрсанкции, тогда валюту стоит покупать.Сейчас более активная продажа доллара началась из-за того, что население понимает, что такой бурный рост валюты основан лишь на страхе военного конфликта на Украине. "Российский гражданин очень оптимистичен (это норма для спокойствия в наше непростое время), в войну не верит, а значит ждет, что доллар и евро снова откатятся, как только обстановка начнет разряжаться", - заключил Сосновский.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220128/valyuta-1769888717.html

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общество, россия, бкс мир инвестиций, григорий сосновский