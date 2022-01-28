Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/nalichnye-1769899344.html
Эксперт посоветовал не держать сбережения в наличных
Эксперт посоветовал не держать сбережения в наличных - РИА Новости, 28.01.2022
Эксперт посоветовал не держать сбережения в наличных
Сбережения лучше вкладывать в активы, а не держать в форме наличных в условиях текущей геополитической ситуации, заявил РИА Новости директор региональной сети... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T06:30
2022-01-28T06:30
общество
россия
бкс мир инвестиций
григорий сосновский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587629345_0:323:3018:2021_1920x0_80_0_0_23753fb330d3d201a3471d0faa61125f.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сбережения лучше вкладывать в активы, а не держать в форме наличных в условиях текущей геополитической ситуации, заявил РИА Новости директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.Главным врагом денег остается инфляция, в современных условиях они не выживают. "Деньги нужны как объект трат и инвестиций. Сейчас не время для кэша", - обращает внимание Сосновский.При этом он отмечает, что вопрос продажи или покупки валюты очень сложный. Если человек считает, что обстановка в мире будет разряжаться, то доллары стоит продавать. В случае, если кажется, что никто не будет уступать, стороны придут к открытому военному конфликту, за чем последуют санкции и контрсанкции, тогда валюту стоит покупать.Сейчас более активная продажа доллара началась из-за того, что население понимает, что такой бурный рост валюты основан лишь на страхе военного конфликта на Украине. "Российский гражданин очень оптимистичен (это норма для спокойствия в наше непростое время), в войну не верит, а значит ждет, что доллар и евро снова откатятся, как только обстановка начнет разряжаться", - заключил Сосновский.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220128/valyuta-1769888717.html
https://ria.ru/20220124/valyuta-1769178642.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587629345_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_379a0d2e8bb4a8183a4af4e67e652372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, бкс мир инвестиций, григорий сосновский
06:30 28.01.2022
 
Эксперт посоветовал не держать сбережения в наличных

Эксперт Сосновский: не стоит держать сбережения в наличных, лучше вкладывать в активы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Доллары США и рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сбережения лучше вкладывать в активы, а не держать в форме наличных в условиях текущей геополитической ситуации, заявил РИА Новости директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.
"Рекомендую валюту не держать в долларах, а перевести в долларовые активы. Серьезные санкции могут ограничить хождение валюты в России, а прямые санкции против банков гипотетически могут привести к выдаче валютных депозитов рублями по определенному банком курсу", - считает эксперт.
Главным врагом денег остается инфляция, в современных условиях они не выживают. "Деньги нужны как объект трат и инвестиций. Сейчас не время для кэша", - обращает внимание Сосновский.
При этом он отмечает, что вопрос продажи или покупки валюты очень сложный. Если человек считает, что обстановка в мире будет разряжаться, то доллары стоит продавать. В случае, если кажется, что никто не будет уступать, стороны придут к открытому военному конфликту, за чем последуют санкции и контрсанкции, тогда валюту стоит покупать.
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
01:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валюты
Сейчас более активная продажа доллара началась из-за того, что население понимает, что такой бурный рост валюты основан лишь на страхе военного конфликта на Украине. "Российский гражданин очень оптимистичен (это норма для спокойствия в наше непростое время), в войну не верит, а значит ждет, что доллар и евро снова откатятся, как только обстановка начнет разряжаться", - заключил Сосновский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 01:17
Эксперт рассказал, какие валюты лучше хранить "под матрасом"
 
ОбществоРоссияБКС Мир инвестицийГригорий Сосновский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривны
01:15Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
Лента новостейМолния
Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривныЭксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфонаFT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине