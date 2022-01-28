https://ria.ru/20220128/myaso-1769773930.html

Один из любимых в России продуктов подорожает

Один из любимых в России продуктов подорожает - РИА Новости, 28.01.2022

Один из любимых в России продуктов подорожает

Российским птицефабрикам не хватает инкубационных яиц. Собственных недостаточно, на импортные — запрет. Дефицит грозит ростом цен на мясо птицы, предупреждают... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T08:00

2022-01-28T08:00

2022-01-28T13:01

экономика

италия

россия

артем деев

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Российским птицефабрикам не хватает инкубационных яиц. Собственных недостаточно, на импортные — запрет. Дефицит грозит ростом цен на мясо птицы, предупреждают производители. Насколько серьезно придется раскошелиться потребителям — в материале РИА Новости.От запрета до подорожанияВ прошлом году Россельхознадзор ограничил закупки инкубационных яиц и живых птиц из некоторых регионов Европы — там было больше трех тысяч вспышек гриппа пернатых. Отказались от продукции из немецких Саксонии и Тюрингии, Южно-Моравского и Либерецкого края Чехии. Затем запрет распространили на всю Словению и британские провинции Норфолк и Линкольншир.Ситуация пока не улучшилась. Недавно германский центр Friedrich-Loeffler-Institut зафиксировал крупнейшую в Старом Свете эпидемию. Минсельхоз Франции потребовал уничтожить два с половиной миллиона птиц на юго-западе страны.В таких условиях импортировать крайне опасно, отмечают в Россельхознадзоре.Пришлось переориентироваться на других поставщиков — Турцию, Италию, Испанию, Венгрию. Увеличили закупки в регионах Германии и Франции, где нет птичьего гриппа. Однако все равно не хватает.В январе инкубационные яйца подорожали с 20 до 40 рублей за штуку, указывают игроки рынка. Внутренний спрос превышает предложение более чем на 30 процентов. Сказывается и девальвация рубля.Некоторые предприятия наверняка обратятся к непроверенным поставщикам. А это риск завоза болезни в Россию. В любом случае дефицит усилится, себестоимость мяса птицы увеличится. Повысятся расходы производителей, накрутка ретейлеров — подорожание в магазинах неизбежно.На 23 января тушка бройлера в среднем стоила в опте 137 рублей за килограмм — на 18 процентов больше, чем прошлом году, сообщает Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. В рознице, по последним данным Росстата, в среднем в ноябре покупатели платили 185,46 рубля.Но это не предел. По прогнозам аналитиков, к концу января птица прибавит еще шесть-восемь рублей.Сказывается также мировая и российская инфляция. Дорожает практически все, что необходимо для птицеводства: электричество, комбикорма, добавки, ветеринарные препараты, рабочая сила. Например, в прошлом году пшеница прибавила 30 процентов, медикаменты — 25."Можно однозначно сказать: из-за роста затрат производителей цены в России продолжат повышаться. В 2022-м куриное мясо — минимум на 10-15 процентов, яйца — на 20", — предупреждает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Решить проблему могло бы импортозамещение инкубационных яиц, а также снижение стоимости электроэнергии и корма, считает он.С надеждой на индейкуВ Россельхознадзоре системные перебои в поставках отрицают. По информации ведомства, отечественных инкубационных яиц — до четырех миллиардов в год. Закупают 600-700 миллионов.Однако птицефабрики предпочитают импортные, уточняет Артем Деев. Зарубежная птица быстрее набирает вес, тушка выглядит лучше. Продается на ура. До полного насыщения внутреннего рынка собственной продукцией еще далеко.В России традиционно предпочитают мясо птицы. Причем в пандемию спрос увеличился. Например, в 2020-м съели по 31 килограмму на человека.Поэтому сейчас упор — на птицеводство. В прошлом году в отрасли произвели 6,72 миллиона тонн мяса, сообщает Минсельхоз.По индюшатине — рекорды: 400 тысяч тонн в убойном весе, на 22,7 процента больше, чем в 2020-м, по предварительной оценке консалтингового агентства Agrifood Strategies.Россия — среди лидеров в этом сегменте. Приблизились к первому месту в Европе и второму в мире после США.Интересный момент: в ушедшем году удвоилось производство индейки в фермерских и личных подсобных хозяйствах. Сейчас их доля — десять процентов и растет пропорционально рынку. В 2021-м они закупили 6,5 миллиона яиц и к промышленным объемам добавили около 36 тысяч тонн мяса.Еще одно важное событие — создание Национальной ассоциации производителей индейки, подчеркивают в Agrifood Strategies. Объединились более 70 процентов индейководов, поставщиков, научные и учебные заведения, экспертные центры.За десять лет выпуск индюшатины в России увеличился более чем в четыре раза. И именно поэтому рынок мяса птицы стабилен. Так, по разным данным, производство бройлеров в прошлом году сократилось на 1,2-1,7 процента. Индюшатина это полностью компенсировала.И экспорт растет. В доковидном 2019-м за рубеж отправили 3,5 тысячи тонн, в 2020-м — на пять тысяч тонн больше. В прошлом году — 21 700 тонн, а это 47,5 миллиона долларов.Покупают в основном китайцы. Россия стала третьим ведущим экспортером в КНР. Пришлась по вкусу отечественная индюшатина и в Бенине, в Объединенных Арабских Эмиратах, странах Африки. Как считают в Agrifood Strategies, есть все предпосылки для увеличения производства в 2022-м до 440-450 тысяч тонн. Для россиян это нивелирует возможные проблемы с курятиной.

https://ria.ru/20220125/tseny-1769441344.html

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экономика, италия, россия, артем деев