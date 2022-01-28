Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/myaso-1769773930.html
Один из любимых в России продуктов подорожает
Один из любимых в России продуктов подорожает - РИА Новости, 28.01.2022
Один из любимых в России продуктов подорожает
Российским птицефабрикам не хватает инкубационных яиц. Собственных недостаточно, на импортные — запрет. Дефицит грозит ростом цен на мясо птицы, предупреждают... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T08:00
2022-01-28T13:01
экономика
италия
россия
артем деев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769777361_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_fc75a42831d56f838cab7f16d69d4a1c.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Российским птицефабрикам не хватает инкубационных яиц. Собственных недостаточно, на импортные — запрет. Дефицит грозит ростом цен на мясо птицы, предупреждают производители. Насколько серьезно придется раскошелиться потребителям — в материале РИА Новости.От запрета до подорожанияВ прошлом году Россельхознадзор ограничил закупки инкубационных яиц и живых птиц из некоторых регионов Европы — там было больше трех тысяч вспышек гриппа пернатых. Отказались от продукции из немецких Саксонии и Тюрингии, Южно-Моравского и Либерецкого края Чехии. Затем запрет распространили на всю Словению и британские провинции Норфолк и Линкольншир.Ситуация пока не улучшилась. Недавно германский центр Friedrich-Loeffler-Institut зафиксировал крупнейшую в Старом Свете эпидемию. Минсельхоз Франции потребовал уничтожить два с половиной миллиона птиц на юго-западе страны.В таких условиях импортировать крайне опасно, отмечают в Россельхознадзоре.Пришлось переориентироваться на других поставщиков — Турцию, Италию, Испанию, Венгрию. Увеличили закупки в регионах Германии и Франции, где нет птичьего гриппа. Однако все равно не хватает.В январе инкубационные яйца подорожали с 20 до 40 рублей за штуку, указывают игроки рынка. Внутренний спрос превышает предложение более чем на 30 процентов. Сказывается и девальвация рубля.Некоторые предприятия наверняка обратятся к непроверенным поставщикам. А это риск завоза болезни в Россию. В любом случае дефицит усилится, себестоимость мяса птицы увеличится. Повысятся расходы производителей, накрутка ретейлеров — подорожание в магазинах неизбежно.На 23 января тушка бройлера в среднем стоила в опте 137 рублей за килограмм — на 18 процентов больше, чем прошлом году, сообщает Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. В рознице, по последним данным Росстата, в среднем в ноябре покупатели платили 185,46 рубля.Но это не предел. По прогнозам аналитиков, к концу января птица прибавит еще шесть-восемь рублей.Сказывается также мировая и российская инфляция. Дорожает практически все, что необходимо для птицеводства: электричество, комбикорма, добавки, ветеринарные препараты, рабочая сила. Например, в прошлом году пшеница прибавила 30 процентов, медикаменты — 25."Можно однозначно сказать: из-за роста затрат производителей цены в России продолжат повышаться. В 2022-м куриное мясо — минимум на 10-15 процентов, яйца — на 20", — предупреждает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Решить проблему могло бы импортозамещение инкубационных яиц, а также снижение стоимости электроэнергии и корма, считает он.С надеждой на индейкуВ Россельхознадзоре системные перебои в поставках отрицают. По информации ведомства, отечественных инкубационных яиц — до четырех миллиардов в год. Закупают 600-700 миллионов.Однако птицефабрики предпочитают импортные, уточняет Артем Деев. Зарубежная птица быстрее набирает вес, тушка выглядит лучше. Продается на ура. До полного насыщения внутреннего рынка собственной продукцией еще далеко.В России традиционно предпочитают мясо птицы. Причем в пандемию спрос увеличился. Например, в 2020-м съели по 31 килограмму на человека.Поэтому сейчас упор — на птицеводство. В прошлом году в отрасли произвели 6,72 миллиона тонн мяса, сообщает Минсельхоз.По индюшатине — рекорды: 400 тысяч тонн в убойном весе, на 22,7 процента больше, чем в 2020-м, по предварительной оценке консалтингового агентства Agrifood Strategies.Россия — среди лидеров в этом сегменте. Приблизились к первому месту в Европе и второму в мире после США.Интересный момент: в ушедшем году удвоилось производство индейки в фермерских и личных подсобных хозяйствах. Сейчас их доля — десять процентов и растет пропорционально рынку. В 2021-м они закупили 6,5 миллиона яиц и к промышленным объемам добавили около 36 тысяч тонн мяса.Еще одно важное событие — создание Национальной ассоциации производителей индейки, подчеркивают в Agrifood Strategies. Объединились более 70 процентов индейководов, поставщиков, научные и учебные заведения, экспертные центры.За десять лет выпуск индюшатины в России увеличился более чем в четыре раза. И именно поэтому рынок мяса птицы стабилен. Так, по разным данным, производство бройлеров в прошлом году сократилось на 1,2-1,7 процента. Индюшатина это полностью компенсировала.И экспорт растет. В доковидном 2019-м за рубеж отправили 3,5 тысячи тонн, в 2020-м — на пять тысяч тонн больше. В прошлом году — 21 700 тонн, а это 47,5 миллиона долларов.Покупают в основном китайцы. Россия стала третьим ведущим экспортером в КНР. Пришлась по вкусу отечественная индюшатина и в Бенине, в Объединенных Арабских Эмиратах, странах Африки. Как считают в Agrifood Strategies, есть все предпосылки для увеличения производства в 2022-м до 440-450 тысяч тонн. Для россиян это нивелирует возможные проблемы с курятиной.
https://ria.ru/20220125/tseny-1769441344.html
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769777361_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a485ae93f82c84506a73f127da1eed1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, италия, россия, артем деев
08:00 28.01.2022 (обновлено: 13:01 28.01.2022)
 

Один из любимых в России продуктов подорожает

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПокупательница выбирает курицу в мясном отделе магазина в Москве
Покупательница выбирает курицу в мясном отделе магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Покупательница выбирает курицу в мясном отделе магазина в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Российским птицефабрикам не хватает инкубационных яиц. Собственных недостаточно, на импортные — запрет. Дефицит грозит ростом цен на мясо птицы, предупреждают производители. Насколько серьезно придется раскошелиться потребителям — в материале РИА Новости.

От запрета до подорожания

В прошлом году Россельхознадзор ограничил закупки инкубационных яиц и живых птиц из некоторых регионов Европы — там было больше трех тысяч вспышек гриппа пернатых. Отказались от продукции из немецких Саксонии и Тюрингии, Южно-Моравского и Либерецкого края Чехии. Затем запрет распространили на всю Словению и британские провинции Норфолк и Линкольншир.
Ситуация пока не улучшилась. Недавно германский центр Friedrich-Loeffler-Institut зафиксировал крупнейшую в Старом Свете эпидемию. Минсельхоз Франции потребовал уничтожить два с половиной миллиона птиц на юго-западе страны.
В таких условиях импортировать крайне опасно, отмечают в Россельхознадзоре.
Пришлось переориентироваться на других поставщиков — Турцию, Италию, Испанию, Венгрию. Увеличили закупки в регионах Германии и Франции, где нет птичьего гриппа. Однако все равно не хватает.
В январе инкубационные яйца подорожали с 20 до 40 рублей за штуку, указывают игроки рынка. Внутренний спрос превышает предложение более чем на 30 процентов. Сказывается и девальвация рубля.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦех сортировки и упаковки яиц
Цех сортировки и упаковки яиц - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Цех сортировки и упаковки яиц
Некоторые предприятия наверняка обратятся к непроверенным поставщикам. А это риск завоза болезни в Россию. В любом случае дефицит усилится, себестоимость мяса птицы увеличится. Повысятся расходы производителей, накрутка ретейлеров — подорожание в магазинах неизбежно.
На 23 января тушка бройлера в среднем стоила в опте 137 рублей за килограмм — на 18 процентов больше, чем прошлом году, сообщает Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. В рознице, по последним данным Росстата, в среднем в ноябре покупатели платили 185,46 рубля.
Но это не предел. По прогнозам аналитиков, к концу января птица прибавит еще шесть-восемь рублей.
Сказывается также мировая и российская инфляция. Дорожает практически все, что необходимо для птицеводства: электричество, комбикорма, добавки, ветеринарные препараты, рабочая сила. Например, в прошлом году пшеница прибавила 30 процентов, медикаменты — 25.
"Можно однозначно сказать: из-за роста затрат производителей цены в России продолжат повышаться. В 2022-м куриное мясо — минимум на 10-15 процентов, яйца — на 20", — предупреждает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродавец разделывает курицу на рынке в Симферополе
Продавец разделывает курицу на рынке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Продавец разделывает курицу на рынке в Симферополе
Решить проблему могло бы импортозамещение инкубационных яиц, а также снижение стоимости электроэнергии и корма, считает он.

С надеждой на индейку

В Россельхознадзоре системные перебои в поставках отрицают. По информации ведомства, отечественных инкубационных яиц — до четырех миллиардов в год. Закупают 600-700 миллионов.
Однако птицефабрики предпочитают импортные, уточняет Артем Деев. Зарубежная птица быстрее набирает вес, тушка выглядит лучше. Продается на ура. До полного насыщения внутреннего рынка собственной продукцией еще далеко.
В России традиционно предпочитают мясо птицы. Причем в пандемию спрос увеличился. Например, в 2020-м съели по 31 килограмму на человека.
Поэтому сейчас упор — на птицеводство. В прошлом году в отрасли произвели 6,72 миллиона тонн мяса, сообщает Минсельхоз.
По индюшатине — рекорды: 400 тысяч тонн в убойном весе, на 22,7 процента больше, чем в 2020-м, по предварительной оценке консалтингового агентства Agrifood Strategies.
Россия — среди лидеров в этом сегменте. Приблизились к первому месту в Европе и второму в мире после США.
Интересный момент: в ушедшем году удвоилось производство индейки в фермерских и личных подсобных хозяйствах. Сейчас их доля — десять процентов и растет пропорционально рынку. В 2021-м они закупили 6,5 миллиона яиц и к промышленным объемам добавили около 36 тысяч тонн мяса.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике
Цех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Цех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике
Еще одно важное событие — создание Национальной ассоциации производителей индейки, подчеркивают в Agrifood Strategies. Объединились более 70 процентов индейководов, поставщиков, научные и учебные заведения, экспертные центры.
За десять лет выпуск индюшатины в России увеличился более чем в четыре раза. И именно поэтому рынок мяса птицы стабилен. Так, по разным данным, производство бройлеров в прошлом году сократилось на 1,2-1,7 процента. Индюшатина это полностью компенсировала.
И экспорт растет. В доковидном 2019-м за рубеж отправили 3,5 тысячи тонн, в 2020-м — на пять тысяч тонн больше. В прошлом году — 21 700 тонн, а это 47,5 миллиона долларов.
Покупают в основном китайцы. Россия стала третьим ведущим экспортером в КНР. Пришлась по вкусу отечественная индюшатина и в Бенине, в Объединенных Арабских Эмиратах, странах Африки. Как считают в Agrifood Strategies, есть все предпосылки для увеличения производства в 2022-м до 440-450 тысяч тонн. Для россиян это нивелирует возможные проблемы с курятиной.
Покупатели выходят из магазина в Оверленд-Парке, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 16:30
Инфляционный монстр: почему рост цен в США грозит всему миру
 
ЭкономикаИталияРоссияАртем Деев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфонаFT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу