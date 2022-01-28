https://ria.ru/20220128/moshenniki-1769897491.html
Стало известно, кого телефонным мошенникам все же удается обмануть
Стало известно, кого телефонным мошенникам все же удается обмануть - РИА Новости, 28.01.2022
Стало известно, кого телефонным мошенникам все же удается обмануть
Жертвами телефонных мошенников в прошлом году чаще всего становились женщины средних лет и пожилые люди, рассказали РИА Новости эксперты "АльфаСтрахования". РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T05:38
2022-01-28T05:38
2022-01-28T08:49
происшествия
альфастрахование
россия
мошенники
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Жертвами телефонных мошенников в прошлом году чаще всего становились женщины средних лет и пожилые люди, рассказали РИА Новости эксперты "АльфаСтрахования".К такому выводу они пришли, проанализировав обращения по страховым случаям с банковскими картами.Для сравнения: в 2019 году доля подобных заявлений составляла 86 процентов, на телефонное мошенничество приходилась половина из них.При этом число обращений из-за повреждений банковских карт и грабежей, наоборот, сократилось — до шести и двух процентов соответственно, тогда как в 2019-м доля повреждений составляла восемь процентов, а случаи грабежа — шесть."На фоне общего снижения страховых случаев по банковским картам продолжает увеличиваться число обращений от жертв телефонных мошенников. В связи с пандемией многим работникам пришлось перейти на удаленку, телефонная связь и мессенджеры заменили людям живое общение", — отметила руководитель управления страхования имущества физлиц "АльфаСтрахования" Татьяна Ходеева.По ее словам, из-за этого активизировались именно телефонные и интернет-мошенники, изобретающие все новые и более изощренные способы обмана.Она напомнила, что главное — быть бдительными и не сообщать данные карты никому, включая сотрудников банка, а также не подтверждать какие-либо операции во время звонка.
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происшествия, альфастрахование, россия, мошенники
05:38 28.01.2022 (обновлено: 08:49 28.01.2022)
Стало известно, кого телефонным мошенникам все же удается обмануть
Эксперты "АльфаСтрахования": телефонные мошенники чаще всего обманывают женщин средник лет
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Жертвами телефонных мошенников в прошлом году чаще всего становились женщины средних лет и пожилые люди, рассказали РИА Новости эксперты "АльфаСтрахования".
К такому выводу они пришли, проанализировав обращения по страховым случаям с банковскими картами.
"Год от года доля таких случаев продолжает расти. В 2021 году 92 процента обращений по страховым событиям с банковскими картами пришлись на случаи несанкционированного доступа к счету. Больше половины из них были связаны с обманом телефонных мошенников", — уточнили эксперты.
Для сравнения: в 2019 году доля подобных заявлений составляла 86 процентов, на телефонное мошенничество приходилась половина из них.
При этом число обращений из-за повреждений банковских карт и грабежей, наоборот, сократилось — до шести и двух процентов соответственно, тогда как в 2019-м доля повреждений составляла восемь процентов, а случаи грабежа — шесть.
"На фоне общего снижения страховых случаев по банковским картам продолжает увеличиваться число обращений от жертв телефонных мошенников. В связи с пандемией многим работникам пришлось перейти на удаленку, телефонная связь и мессенджеры заменили людям живое общение", — отметила руководитель управления страхования имущества физлиц "АльфаСтрахования" Татьяна Ходеева.
По ее словам, из-за этого активизировались именно телефонные и интернет-мошенники, изобретающие все новые и более изощренные способы обмана.
"Как правило, телефонные мошенники представляются банковскими сотрудниками (службой безопасности или службой финансового мониторинга), сообщают о подозрительной активности и предлагают продиктовать данные карты, чтобы банк принял меры по защите средств. При этом при звонках от мошенников могут отображаться номера как бы банковских телефонов, очень похожие на реальные", — добавила Ходеева.
Она напомнила, что главное — быть бдительными и не сообщать данные карты никому, включая сотрудников банка, а также не подтверждать какие-либо операции во время звонка.