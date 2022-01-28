https://ria.ru/20220128/moshenniki-1769897491.html

Стало известно, кого телефонным мошенникам все же удается обмануть

Стало известно, кого телефонным мошенникам все же удается обмануть - РИА Новости, 28.01.2022

Стало известно, кого телефонным мошенникам все же удается обмануть

Жертвами телефонных мошенников в прошлом году чаще всего становились женщины средних лет и пожилые люди, рассказали РИА Новости эксперты "АльфаСтрахования". РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T05:38

2022-01-28T05:38

2022-01-28T08:49

происшествия

альфастрахование

россия

мошенники

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Жертвами телефонных мошенников в прошлом году чаще всего становились женщины средних лет и пожилые люди, рассказали РИА Новости эксперты "АльфаСтрахования".К такому выводу они пришли, проанализировав обращения по страховым случаям с банковскими картами.Для сравнения: в 2019 году доля подобных заявлений составляла 86 процентов, на телефонное мошенничество приходилась половина из них.При этом число обращений из-за повреждений банковских карт и грабежей, наоборот, сократилось — до шести и двух процентов соответственно, тогда как в 2019-м доля повреждений составляла восемь процентов, а случаи грабежа — шесть."На фоне общего снижения страховых случаев по банковским картам продолжает увеличиваться число обращений от жертв телефонных мошенников. В связи с пандемией многим работникам пришлось перейти на удаленку, телефонная связь и мессенджеры заменили людям живое общение", — отметила руководитель управления страхования имущества физлиц "АльфаСтрахования" Татьяна Ходеева.По ее словам, из-за этого активизировались именно телефонные и интернет-мошенники, изобретающие все новые и более изощренные способы обмана.Она напомнила, что главное — быть бдительными и не сообщать данные карты никому, включая сотрудников банка, а также не подтверждать какие-либо операции во время звонка.

https://radiosputnik.ria.ru/20220124/moshenniki-1769331361.html

https://ria.ru/20220121/moshenniki-1768857081.html

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происшествия, альфастрахование, россия, мошенники