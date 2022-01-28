https://ria.ru/20220128/mitropolit-1770039386.html

Митрополит Леонид: священники РПЦ в Африке скоро смогут служить литургию

Митрополит Леонид: священники РПЦ в Африке скоро смогут служить литургию - РИА Новости, 28.01.2022

Митрополит Леонид: священники РПЦ в Африке скоро смогут служить литургию

Священники Александрийского патриархата, которые в декабре перешли в Русскую православную церковь, временно остались без храмов и домов. Об их положении и... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T18:00

2022-01-28T18:00

2022-01-28T18:00

религия

интервью

русская православная церковь

религия

митрополит леонид (клинский леонид (горбачев)

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Священники Александрийского патриархата, которые в декабре перешли в Русскую православную церковь, временно остались без храмов и домов. Об их положении и будущем в интервью РИА Новости рассказал патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.– Владыка Леонид, более ста священников Александрийской церкви перешли в РПЦ, как они сейчас живут, что с ними происходит?– Местные архиереи Александрийского патриархата предписали духовенству, перешедшему в РПЦ, с семьями покинуть храмы и жилье при храмах, принадлежащие Александрийской церкви.– Как проходило это "выселение"?– Выселение священников проходило по-разному. Некоторые священники с их семьями остались на улице и вынуждены были искать пристанище у родственников или прихожан. Более того, на одном из приходов после выдворения священника из храма по указанию местного архиерея сорвали иконы, которые были привезены из России, и бросили под дверь дома изгнанного настоятеля.Священнослужители, в свою очередь, беспрекословно приняли предписание освободить места служения и жительства и удалились. Мы сейчас собираем информацию, сколько человек оказалось без жилья.– Есть ли еще какие-то ограничения, с которыми сталкиваются эти священники и их семьи?– Да, дети священников и прихожан, которые учились в доступных по стоимости школах Александрийского патриархата, теперь не смогут там учиться, так как их оттуда выгнали.– Прихожане поддерживают священников? Есть ли конфликты среди мирян из-за перехода священников?– В основном прихожане остались со своими священниками и тоже фактически перешли в Русскую православную церковь. Нам не известно о конфликтах между прихожанами храмов в связи с переходом священников в РПЦ.Прихожане помогают своим батюшкам. Русская православная церковь со своей стороны также направляет посильную помощь этим священникам. Однако многие из тех прихожан, которые остались со своим не поддержавшим раскол духовенством, опасаются, что их дети могут остаться без образования.– Служат ли сейчас перешедшие в РПЦ священники?– Сейчас они не могут служить литургию. Во-первых, негде. Поэтому мы будем арендовать помещения и храмы, чтобы проводить богослужения. Предложения об аренде уже поступают. Многие храмовые сооружения принадлежат не Александрийской церкви, а частным лицам, которые уже обратились к нам по этому вопросу. В перспективе планируется строительство храмов.Во-вторых, в Александрийской церкви остались богослужебные сосуды и антиминсы (полотна, на которых должна происходить главная часть литургии – евхаристия – ред.). Я уже подписал 115 антиминсов, они отправляются в Африку. Перешедшие в РПЦ священники на днях снова смогут совершать божественную литургию.

https://ria.ru/20220128/otvet-1770033775.html

https://ria.ru/20211230/svyaschenniki-1766223411.html

https://ria.ru/20220102/rpts-1766418186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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интервью, русская православная церковь, религия, митрополит леонид (клинский леонид (горбачев)