https://ria.ru/20220128/mintrud-1770053053.html
Минтруд предложил выплачивать больничные по гражданско-правовым договорам
Минтруд предложил выплачивать больничные по гражданско-правовым договорам - РИА Новости, 28.01.2022
Минтруд предложил выплачивать больничные по гражданско-правовым договорам
Минтруд РФ предлагает выплачивать больничные занятым по гражданско-правовым договорам, сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T18:38
2022-01-28T18:38
2022-01-28T18:38
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает выплачивать больничные занятым по гражданско-правовым договорам, сообщает пресс-служба министерства.В министерстве отметили, что, если в Пенсионный фонд взносы поступают со всех работающих по найму граждан (занятые по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера), то в Фонд социального страхования взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством отчисляются только за граждан, занятых по трудовым договорам.В этой связи Минтруд предлагает установить единый круг застрахованных лиц – то есть, распространить обязательное социальное страхование на занятых по гражданско-правовым договорам граждан."Минтруд России предложил выплачивать больничные занятым по гражданско-правовым договорам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220128/mintrud-1770050204.html
https://ria.ru/20220118/bolnichnye-1768381245.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Минтруд предложил выплачивать больничные по гражданско-правовым договорам
Минтруд предложил выплачивать больничные занятым по гражданско-правовым договорам