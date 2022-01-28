https://ria.ru/20220128/minnie-1769836879.html

Впервые почти за 100 лет: Минни Маус одели в брючный костюм

Впервые почти за 100 лет: Минни Маус одели в брючный костюм - РИА Новости, 28.01.2022

Впервые почти за 100 лет: Минни Маус одели в брючный костюм

Английский дизайнер Стелла Маккартни "переодела" Минни, подружу Микки Мауса, в брючный костюм, сообщает People. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T06:52

2022-01-28T06:52

2022-01-28T06:53

культура

стелла маккартни

новости культуры

стиль жизни

walt disney animation studios

микки маус

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Английский дизайнер Стелла Маккартни "переодела" Минни, подружу Микки Мауса, в брючный костюм, сообщает People. Минни Маус обновили имидж по случаю 30-летия парижского Диснейленда. Тематический парк развлечений будет праздновать юбилей в апреле этого года. Знаменитая мышка, созданная в 1928 году, впервые за свою почти столетнюю историю сменит свое классическое красно-белое платье в горошек на смокинг и брюки темно-синего цвета. Но тоже в горошек. Сама Маккартни отметила, что была рада разработать для диснеевского персонажа наряд. В издании отмечают, что парижский Диснейленд также представит и другие новые костюмы для Микки, Минни и остальных членов команды по случаю 30-летия, а также уже подготовил разные праздничные мероприятия для гостей.Празднование 30-летия начнется 6 марта.

https://ria.ru/20200415/1570050798.html

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стелла маккартни, новости культуры, стиль жизни, walt disney animation studios, микки маус