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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220128/minnie-1769836879.html
Впервые почти за 100 лет: Минни Маус одели в брючный костюм
Впервые почти за 100 лет: Минни Маус одели в брючный костюм - РИА Новости, 28.01.2022
Впервые почти за 100 лет: Минни Маус одели в брючный костюм
Английский дизайнер Стелла Маккартни "переодела" Минни, подружу Микки Мауса, в брючный костюм, сообщает People. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T06:52
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культура
стелла маккартни
новости культуры
стиль жизни
walt disney animation studios
микки маус
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Английский дизайнер Стелла Маккартни "переодела" Минни, подружу Микки Мауса, в брючный костюм, сообщает People. Минни Маус обновили имидж по случаю 30-летия парижского Диснейленда. Тематический парк развлечений будет праздновать юбилей в апреле этого года. Знаменитая мышка, созданная в 1928 году, впервые за свою почти столетнюю историю сменит свое классическое красно-белое платье в горошек на смокинг и брюки темно-синего цвета. Но тоже в горошек. Сама Маккартни отметила, что была рада разработать для диснеевского персонажа наряд. В издании отмечают, что парижский Диснейленд также представит и другие новые костюмы для Микки, Минни и остальных членов команды по случаю 30-летия, а также уже подготовил разные праздничные мероприятия для гостей.Празднование 30-летия начнется 6 марта.
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стелла маккартни, новости культуры, стиль жизни, walt disney animation studios, микки маус
06:52 28.01.2022 (обновлено: 06:53 28.01.2022)
 
Впервые почти за 100 лет: Минни Маус одели в брючный костюм

Стелла Маккартни одела Минни Маус в брючный костюм

© Disneyland Paris EN/TwitterПрезентация костюма модельера Стеллы Маккартни для Минни Маус
Презентация костюма модельера Стеллы Маккартни для Минни Маус
© Disneyland Paris EN/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Английский дизайнер Стелла Маккартни "переодела" Минни, подружу Микки Мауса, в брючный костюм, сообщает People.
Минни Маус обновили имидж по случаю 30-летия парижского Диснейленда. Тематический парк развлечений будет праздновать юбилей в апреле этого года.
Знаменитая мышка, созданная в 1928 году, впервые за свою почти столетнюю историю сменит свое классическое красно-белое платье в горошек на смокинг и брюки темно-синего цвета. Но тоже в горошек.
"Стелла Маккартни разработала самый первый брючный костюм Минни Маус, и он великолепен", — говорится в официальном твиттер-аккаунте парка. Там же разместили изображение мыши.
Сама Маккартни отметила, что была рада разработать для диснеевского персонажа наряд.

"Минни всегда занимала особое место в моем сердце. Мы разделяем с ней одни и те же ценности. Мне нравится, что она — воплощение счастья, уверенности, искренности, а также вдохновляет людей всех возрастов по всему миру. Кроме того, у нее великолепный стиль!" — прокомментировала дизайнер.

В издании отмечают, что парижский Диснейленд также представит и другие новые костюмы для Микки, Минни и остальных членов команды по случаю 30-летия, а также уже подготовил разные праздничные мероприятия для гостей.

Празднование 30-летия начнется 6 марта.
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КультураСтелла МаккартниНовости культурыСтиль жизниWalt Disney Animation StudiosМикки Маус
 
 
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