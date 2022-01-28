06:52 28.01.2022 (обновлено: 06:53 28.01.2022)
Впервые почти за 100 лет: Минни Маус одели в брючный костюм
Стелла Маккартни одела Минни Маус в брючный костюм
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Английский дизайнер Стелла Маккартни "переодела" Минни, подружу Микки Мауса, в брючный костюм, сообщает People.
Минни Маус обновили имидж по случаю 30-летия парижского Диснейленда. Тематический парк развлечений будет праздновать юбилей в апреле этого года.
Знаменитая мышка, созданная в 1928 году, впервые за свою почти столетнюю историю сменит свое классическое красно-белое платье в горошек на смокинг и брюки темно-синего цвета. Но тоже в горошек.
"Стелла Маккартни разработала самый первый брючный костюм Минни Маус, и он великолепен", — говорится в официальном твиттер-аккаунте парка. Там же разместили изображение мыши.
Сама Маккартни отметила, что была рада разработать для диснеевского персонажа наряд.
"Минни всегда занимала особое место в моем сердце. Мы разделяем с ней одни и те же ценности. Мне нравится, что она — воплощение счастья, уверенности, искренности, а также вдохновляет людей всех возрастов по всему миру. Кроме того, у нее великолепный стиль!" — прокомментировала дизайнер.
В издании отмечают, что парижский Диснейленд также представит и другие новые костюмы для Микки, Минни и остальных членов команды по случаю 30-летия, а также уже подготовил разные праздничные мероприятия для гостей.
Празднование 30-летия начнется 6 марта.
Празднование 30-летия начнется 6 марта.
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