https://ria.ru/20220128/migranty-1769941438.html

Польша жестоко относилась к мигрантам, заявил Лукашенко

Польша жестоко относилась к мигрантам, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.01.2022

Польша жестоко относилась к мигрантам, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут обнародованы новые подробности жестокости Польши по отношению к мигрантам, по его... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:44

2022-01-28T11:44

2022-01-28T17:36

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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут обнародованы новые подробности жестокости Польши по отношению к мигрантам, по его словам, были убиты "сотни, тысячи" людей.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что этот польский военный 1996 года рождения был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Эмиль Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения, он объявлен в розыск. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что сбежавшему в Белоруссию и попросившему политического убежища польскому военнослужащему Чечко известно об убийстве на границе в Польше более 240 мигрантов.На границе Белоруссии и Польши последние месяцы скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20220128/ukraina-1769947870.html

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в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, европа, минск, мвд белоруссии, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии