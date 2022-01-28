11:44 28.01.2022 (обновлено: 17:36 28.01.2022)
Польша жестоко относилась к мигрантам, заявил Лукашенко
Лукашенко пообещал обнародовать подробности жестокого отношения Польши к мигрантам
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут обнародованы новые подробности жестокости Польши по отношению к мигрантам, по его словам, были убиты "сотни, тысячи" людей.
"Миграционный кризис обнажил нежелание наших западных соседей договариваться, внимать здравому смыслу. В своей жестокости они превзошли варварство средневековья… Сбежавший (из Польши и попросивший убежища в Белоруссии – ред.) военнослужащий жуткие вещи рассказывает, ещё в большем объёме мы вас скоро с этим ознакомиться. Эти мерзавцы организовали охоту на людей. Ехали и расстреливали сотни, тысячи людей, которые искали счастья в Европе, куда их позвали", - сказал Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии.
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что этот польский военный 1996 года рождения был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Эмиль Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения, он объявлен в розыск. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что сбежавшему в Белоруссию и попросившему политического убежища польскому военнослужащему Чечко известно об убийстве на границе в Польше более 240 мигрантов.
На границе Белоруссии и Польши последние месяцы скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".