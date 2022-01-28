https://ria.ru/20220128/mid-1769982189.html

МИД подготовил проект новой концепции внешней политики России

МИД подготовил проект новой концепции внешней политики России - РИА Новости, 28.01.2022

МИД подготовил проект новой концепции внешней политики России

МИД РФ подготовил концепцию внешней политики с учетом изменений в международной политике, которые произошли за последние пять лет, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:03

2022-01-28T14:03

2022-01-28T14:18

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 Янв - РИА Новости. МИД РФ подготовил концепцию внешней политики с учетом изменений в международной политике, которые произошли за последние пять лет, заявил президент РФ Владимир Путин."Министерство иностранных дел России подготовило проект обновлённой редакции концепции внешней политики РФ. Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования. МИД России учёл здесь последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html

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владимир путин, россия