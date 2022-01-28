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Лавров ответил на вопрос о присутствии вооруженных сил России за рубежом

Лавров ответил на вопрос о присутствии вооруженных сил России за рубежом - РИА Новости, 28.01.2022

Лавров ответил на вопрос о присутствии вооруженных сил России за рубежом

Вооруженные силы России за рубежом нигде не находятся без приглашения принимающего государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:34

2022-01-28T11:34

2022-01-28T12:31

россия

сша

оон

ирак

снг

сергей лавров

майкл макфол

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вооруженные силы России за рубежом нигде не находятся без приглашения принимающего государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Американцы в Совете безопасности ООН, о котором вспомнил Майкл Макфол (бывший посол США в России), собираются рассматривать, что мы делаем в отношении Украины - почему мы не занимаемся деэскалацией. И это говорит представитель страны, которая распластала свои военные базы по всему миру, вокруг Российской Федерации, вокруг СНГ, которая непонятно, что делает в Ираке, - кто ее туда приглашал? Поэтому, если американцы хотят рассматривать тему о размещении войск, там есть о чем поговорить", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда"."Мы нигде не находимся без приглашения принимающего государства со своими вооруженными силами", - подчеркнул министр, добавив, что при этом сохраняется полное соответствие с международным правом и выполняются те договоренности, которые Россия достигла с государством пребывания.

россия

сша

ирак

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россия, сша, оон, ирак, снг, сергей лавров, майкл макфол