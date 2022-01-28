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Лавров назвал хамством угрозы США выслать посла России

Лавров назвал хамством угрозы США выслать посла России - РИА Новости, 28.01.2022

Лавров назвал хамством угрозы США выслать посла России

США ввели ограничение на срок пребывания только для российских дипломатов, в отношении других стран этого нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров и назвал... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:20

2022-01-28T11:20

2022-01-28T13:23

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. США ввели ограничение на срок пребывания только для российских дипломатов, в отношении других стран этого нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров и назвал хамством угрозы Вашингтона в адрес посла России Анатолия Антонова.Он рассказал, что еще пару лет назад в частной беседе с заместителем Лаврова заместитель госсекретаря США Майка Помпео упомянул меры оптимизации в работе дипломатов и отметил, что США рассматривают возможность сократить срок службы зарубежных дипломатов до трех лет, как это принято в дипломатической системе самих США."Мы их предупредили, что если хамство будет продолжаться - а я не могу иначе назвать их заявления, что если вы охранников для посла не примете немедленно, мы (посла РФ) Антонова попросим уехать из США. Если это хамство будет продолжаться - ну у нас есть еще резервы, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия", - добавил он.По его словам, он поднимал эту тему на переговорах в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/1769834467.html

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Лавров о ситуации вокруг российских дипломатов в США Большая пресс-конференция Сергея Лаврова российским радиостанциям 2022-01-28T11:20 true PT2M26S

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сша, сергей лавров, майк помпео, россия