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Лавров назвал хамством угрозы США выслать посла России
Лавров назвал хамством угрозы США выслать посла России - РИА Новости, 28.01.2022
Лавров назвал хамством угрозы США выслать посла России
США ввели ограничение на срок пребывания только для российских дипломатов, в отношении других стран этого нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров и назвал... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:20
2022-01-28T11:20
2022-01-28T13:23
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. США ввели ограничение на срок пребывания только для российских дипломатов, в отношении других стран этого нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров и назвал хамством угрозы Вашингтона в адрес посла России Анатолия Антонова.Он рассказал, что еще пару лет назад в частной беседе с заместителем Лаврова заместитель госсекретаря США Майка Помпео упомянул меры оптимизации в работе дипломатов и отметил, что США рассматривают возможность сократить срок службы зарубежных дипломатов до трех лет, как это принято в дипломатической системе самих США."Мы их предупредили, что если хамство будет продолжаться - а я не могу иначе назвать их заявления, что если вы охранников для посла не примете немедленно, мы (посла РФ) Антонова попросим уехать из США. Если это хамство будет продолжаться - ну у нас есть еще резервы, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия", - добавил он.По его словам, он поднимал эту тему на переговорах в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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Лавров о ситуации вокруг российских дипломатов в США
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова российским радиостанциям
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сша, сергей лавров, майк помпео, россия
11:20 28.01.2022 (обновлено: 13:23 28.01.2022)
Лавров назвал хамством угрозы США выслать посла России
Глава МИД Лавров назвал хамством угрозы США выслать посла России Антонова
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
США ввели ограничение на срок пребывания только для российских дипломатов, в отношении других стран этого нет, заявил
глава МИД РФ Сергей Лавров и назвал хамством угрозы Вашингтона в адрес посла России Анатолия Антонова.
Он рассказал, что еще пару лет назад в частной беседе с заместителем Лаврова заместитель госсекретаря США Майка Помпео упомянул меры оптимизации в работе дипломатов и отметил, что США рассматривают возможность сократить срок службы зарубежных дипломатов до трех лет, как это принято в дипломатической системе самих США.
"На вопрос, а почему это объявляется как-то вот так потихоньку и есть ли аналогичные мысли в отношении других государств, ответ был - нет, никто из остальных стран не рассматривается в качестве предмета для распространения такого эксперимента, это только Российская Федерация. Тогда и начался очередной виток нашего дипломатического бодания", - сказал министр в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".
"Мы их предупредили, что если хамство будет продолжаться - а я не могу иначе назвать их заявления, что если вы охранников для посла не примете немедленно, мы (посла РФ) Антонова попросим уехать из США. Если это хамство будет продолжаться - ну у нас есть еще резервы, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия", - добавил он.
По его словам, он поднимал эту тему на переговорах в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном.