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Введение санкций США будет эквивалентно разрыву отношений, заявил Лавров
Введение санкций США будет эквивалентно разрыву отношений, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2022
Введение санкций США будет эквивалентно разрыву отношений, заявил Лавров
Угрозы США о санкциях против России и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений, в Вашингтоне это понимают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:16
2022-01-28T12:42
сша
вашингтон (город)
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Угрозы США о санкциях против России и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений, в Вашингтоне это понимают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается угроз введения санкций. Американцам сказано было в том числе, в контактах президентов, что тот пакет, о котором сейчас упоминается, который сопровождается полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений. Это было прямо сказано, и я думаю, что они это понимают", - сказал Лавров в интервью радиостанциям "Sputnik", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда"."Не думаю, что это в чьих бы то ни было интересах", - добавил министр.
https://radiosputnik.ria.ru/20220127/ssha-1769838546.html
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Лавров о пакете санкций США: "Будет эквивалентен разрыву отношений"
Угрозы США о санкциях против России и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений, в Вашингтоне это понимают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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сша, вашингтон (город), россия, сергей лавров
11:16 28.01.2022 (обновлено: 12:42 28.01.2022)
 
Введение санкций США будет эквивалентно разрыву отношений, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: введение санкций США будет эквивалентно разрыву отношений

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Угрозы США о санкциях против России и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений, в Вашингтоне это понимают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается угроз введения санкций. Американцам сказано было в том числе, в контактах президентов, что тот пакет, о котором сейчас упоминается, который сопровождается полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений. Это было прямо сказано, и я думаю, что они это понимают", - сказал Лавров в интервью радиостанциям "Sputnik", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".
"Не думаю, что это в чьих бы то ни было интересах", - добавил министр.
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 17:41Сказано в эфире
"Подводят дипотношения к разрыву". Дипломат об угрозах США в адрес посла РФ
 
СШАВашингтон (город)РоссияСергей Лавров
 
 
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