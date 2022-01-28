https://ria.ru/20220128/mid-1769933480.html

Введение санкций США будет эквивалентно разрыву отношений, заявил Лавров

Введение санкций США будет эквивалентно разрыву отношений, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2022

Введение санкций США будет эквивалентно разрыву отношений, заявил Лавров

Угрозы США о санкциях против России и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений, в Вашингтоне это понимают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:16

2022-01-28T11:16

2022-01-28T12:42

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Угрозы США о санкциях против России и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений, в Вашингтоне это понимают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается угроз введения санкций. Американцам сказано было в том числе, в контактах президентов, что тот пакет, о котором сейчас упоминается, который сопровождается полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений. Это было прямо сказано, и я думаю, что они это понимают", - сказал Лавров в интервью радиостанциям "Sputnik", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда"."Не думаю, что это в чьих бы то ни было интересах", - добавил министр.

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/ssha-1769838546.html

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Лавров о пакете санкций США: "Будет эквивалентен разрыву отношений" Угрозы США о санкциях против России и их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений, в Вашингтоне это понимают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2022-01-28T11:16 true PT0M22S

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сша, вашингтон (город), россия, сергей лавров