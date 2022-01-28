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Россия не позволит Западу игнорировать свои интересы, заявил Лавров
Россия не позволит Западу игнорировать свои интересы, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2022
Россия не позволит Западу игнорировать свои интересы, заявил Лавров
"Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим", — заявил глава МИД Лавров в эфире Sputnik, "Эха... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:07
2022-01-28T11:07
2022-01-28T12:45
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. "Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим", — заявил глава МИД Лавров в эфире Sputnik, "Эха Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольской правды".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В среду США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.
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Лавров: "Мы войн не хотим, но и наступать на наши интересы мы не позволим"
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова радиостанциям России.
2022-01-28T11:07
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россия
11:07 28.01.2022 (обновлено: 12:45 28.01.2022)
Россия не позволит Западу игнорировать свои интересы, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не позволит Западу игнорировать свои интересы