17:54 28.01.2022 (обновлено: 18:37 28.01.2022)
Источник рассказал о возможном ответе России на притеснение RT в Германии
Источник РИА Новости: ответ из-за дискриминации RT DE может коснуться немецких журналистов
Телеканал RT DE
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Москва может отреагировать на ситуацию с дискриминацией телеканала RT DE в Германии, сообщил РИА Новости правительственный источник.
"Меры могут коснуться и работающих в России немецких журналистов", — сказал собеседник агентства.
Как ранее заявлял глава МИД России Сергей Лавров, есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE в стране. На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве главу МИД Анналену Бербок попросили прокомментировать эту ситуацию, и она стала утверждать, что у журналистов этого СМИ "всегда есть доступ к журналистской деятельности".
RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания. По словам главы немецкого медиарегулятора Евы Флекен, RT DE якобы запустил немецкоязычную программу в прямом эфире, не получив лицензии, из-за чего началось расследование.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Германия, не имея никаких юридических оснований, делает все, чтобы вещание RT DE со спутника было невозможным, и это прямое препятствование работе журналистов. Министр иностранных дел Сергей Лавров, со своей стороны, не исключил, что Россия вынуждена будет ответить.
В августе Люксембург официально отказал RT DE в лицензии на вещание, сославшись при этом на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом телеканал занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обойдя, в частности, Deutsche Welle.
16 декабря 2021, 22:25Симоньян: RT нигде не сталкивался с такими ограничениями, как в Германии