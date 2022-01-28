https://ria.ru/20220128/meksika-1769895930.html
Консульство России в Мексике нашло объявленную в розыск россиянку
Консульство России в Мексике нашло объявленную в розыск россиянку - РИА Новости, 28.01.2022
Консульство России в Мексике нашло объявленную в розыск россиянку
Дипломатам удалось установить связь с россиянкой Татьяной Минеевой, объявленной в розыск вместе с 9-месячной дочерью по линии прокуратуры и поисковой комиссии... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T03:55
2022-01-28T03:55
2022-01-28T10:17
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андрей трояновский
новости - туризм
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МЕХИКО, 28 янв — РИА Новости. Дипломатам удалось установить связь с россиянкой Татьяной Минеевой, объявленной в розыск вместе с 9-месячной дочерью по линии прокуратуры и поисковой комиссии штата Веракрус, они вне опасности, сообщил РИА Новости старший консул России в Мексике Андрей Трояновский.Ранее комиссия мексиканского штата Веракрус по поиску пропавших без вести объявила в розыск гражданку России Татьяну Минееву.Одновременно с этим по линии прокуратуры штата начался розыск ее дочери.
https://ria.ru/20211102/ischeznovenie-1757325653.html
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в мире, мексика, веракрус (штат), россия, андрей трояновский, новости - туризм
03:55 28.01.2022 (обновлено: 10:17 28.01.2022)
Консульство России в Мексике нашло объявленную в розыск россиянку
Консульство России в Мексике нашло объявленную в розыск россиянку, она в безопасности