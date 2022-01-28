https://ria.ru/20220128/meksika-1769892199.html

На востоке Мексики пропала россиянка с дочерью

На востоке Мексики пропала россиянка с дочерью - РИА Новости, 28.01.2022

На востоке Мексики пропала россиянка с дочерью

Комиссия мексиканского штата Веракрус по поиску пропавших без вести объявила в розыск гражданку России Татьяну Минееву, сообщили РИА Новости сотрудники... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T01:43

2022-01-28T01:43

2022-01-28T10:16

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МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Комиссия мексиканского штата Веракрус по поиску пропавших без вести объявила в розыск гражданку России Татьяну Минееву, сообщили РИА Новости сотрудники организации. По информации властей региона, вместе с ней пропала ее девятимесячная дочь Камила.В досье на сайте комиссии, где размещена фотография россиянки, приводятся ее внешние данные: Татьяна Минеева, 34 года, рост 1,60 м, цвет кожи белый, длинные каштановые прямые волосы, карие глаза, особые приметы - шрам на правой брови и широкий лоб.В последний раз Минееву видели 20 января в городе Веракрус. Заявление о пропаже было опубликовано на сайте комиссии 25-го числа.Генеральная прокуратура штата Веракрус через систему оповещения о пропавших без вести Alerta Amber распространила сообщение о пропаже 9-месячной Камилы Карус Минеевой. В графе гражданства сказано, что она мексиканка.Жизнь и здоровье девочки и матери находятся под угрозой, поскольку они могли стать жертвами преступления, говорится в распространенных ориентировках.

https://ria.ru/20210805/turtsiya-1744473700.html

https://ria.ru/20210601/kipr-1735080316.html

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в мире, веракрус (город), мексика, веракрус (штат), россия, новости - туризм