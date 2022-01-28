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На востоке Мексики пропала россиянка с дочерью
На востоке Мексики пропала россиянка с дочерью - РИА Новости, 28.01.2022
На востоке Мексики пропала россиянка с дочерью
Комиссия мексиканского штата Веракрус по поиску пропавших без вести объявила в розыск гражданку России Татьяну Минееву, сообщили РИА Новости сотрудники... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T01:43
2022-01-28T10:16
в мире
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новости - туризм
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МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Комиссия мексиканского штата Веракрус по поиску пропавших без вести объявила в розыск гражданку России Татьяну Минееву, сообщили РИА Новости сотрудники организации. По информации властей региона, вместе с ней пропала ее девятимесячная дочь Камила.В досье на сайте комиссии, где размещена фотография россиянки, приводятся ее внешние данные: Татьяна Минеева, 34 года, рост 1,60 м, цвет кожи белый, длинные каштановые прямые волосы, карие глаза, особые приметы - шрам на правой брови и широкий лоб.В последний раз Минееву видели 20 января в городе Веракрус. Заявление о пропаже было опубликовано на сайте комиссии 25-го числа.Генеральная прокуратура штата Веракрус через систему оповещения о пропавших без вести Alerta Amber распространила сообщение о пропаже 9-месячной Камилы Карус Минеевой. В графе гражданства сказано, что она мексиканка.Жизнь и здоровье девочки и матери находятся под угрозой, поскольку они могли стать жертвами преступления, говорится в распространенных ориентировках.
https://ria.ru/20210805/turtsiya-1744473700.html
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в мире, веракрус (город), мексика, веракрус (штат), россия, новости - туризм
01:43 28.01.2022 (обновлено: 10:16 28.01.2022)
 
На востоке Мексики пропала россиянка с дочерью

В мексиканском штате Веракрус пропала россиянка и ее девятимесячная дочь

© РИА Новости / Лаура Домарт / Перейти в фотобанкПолицейский в Мексике
Полицейский в Мексике - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Лаура Домарт
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МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Комиссия мексиканского штата Веракрус по поиску пропавших без вести объявила в розыск гражданку России Татьяну Минееву, сообщили РИА Новости сотрудники организации. По информации властей региона, вместе с ней пропала ее девятимесячная дочь Камила.
"Подтверждаю, что пропавшей без вести числится гражданка России", — сообщил РИА Новости по телефону сотрудник разыскной комиссии.
В досье на сайте комиссии, где размещена фотография россиянки, приводятся ее внешние данные: Татьяна Минеева, 34 года, рост 1,60 м, цвет кожи белый, длинные каштановые прямые волосы, карие глаза, особые приметы - шрам на правой брови и широкий лоб.
В последний раз Минееву видели 20 января в городе Веракрус. Заявление о пропаже было опубликовано на сайте комиссии 25-го числа.
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Отец пропавшего в Стамбуле россиянина рассказал о поисках сына
Генеральная прокуратура штата Веракрус через систему оповещения о пропавших без вести Alerta Amber распространила сообщение о пропаже 9-месячной Камилы Карус Минеевой. В графе гражданства сказано, что она мексиканка.

"В последний раз её видели дома в муниципалитете Бока-дель-Рио, Веракрус, вместе с Татьяной Минеевой. С тех пор её местонахождение неизвестно", - говорится в ориентировке на странице Alerta Amber Veracruz в Facebook.

Жизнь и здоровье девочки и матери находятся под угрозой, поскольку они могли стать жертвами преступления, говорится в распространенных ориентировках.
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