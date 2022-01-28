https://ria.ru/20220128/medved-1770042286.html
В Ташкентском зоопарке женщина сбросила девочку в вольер к медведю
В Ташкентском зоопарке женщина сбросила девочку в вольер к медведю - РИА Новости, 28.01.2022
В Ташкентском зоопарке женщина сбросила девочку в вольер к медведю
В Ташкентском зоопарке женщина перекинула девочку в вольер с медведем, хищник ребенка не тронул, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:45
2022-01-28T17:45
2022-01-28T22:38
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ТАШКЕНТ, 28 янв — РИА Новости. В Ташкентском зоопарке женщина перекинула девочку в вольер с медведем, хищник ребенка не тронул, сообщает пресс-служба.Согласно публикации в Telegram-канале, это произошло около 12:00 (10:00 мск) на глазах у других посетителей. Чем был мотивирован поступок женщины, не уточняется.Кавказский бурый медведь Зузу следил за ее действиями через металлическую ограду, затем медленно спустился в ров, подошел к ребенку, понюхал и отошел."Работники зоопарка заманили медведя во внутреннее помещение вольера. Девочка пострадала только от падения с высоты — почти пять метров", — пояснили в зоопарке.В пресс-службе сообщили, что медведь поступил в Ташкент из Бакинского зоопарка в 2017 году и "с самого начала полюбился всему коллективу своей общительностью, игривостью и открытостью к публике".Сейчас правоохранительные органы расследуют причины этого случая, а ребенок находится под наблюдением врачей. В зоопарке добавили, что возьмут на себя все расходы на оказание медицинской помощи девочке, и пожелали ей скорейшего выздоровления.
https://ria.ru/20220120/medvedi-1768805639.html
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в мире, животные, медведь, узбекистан, ташкент
17:45 28.01.2022 (обновлено: 22:38 28.01.2022)
В Ташкентском зоопарке женщина сбросила девочку в вольер к медведю
В Ташкентском зоопарке женщина сбросила девочку в вольер к бурому медведю
ТАШКЕНТ, 28 янв — РИА Новости.
В Ташкентском зоопарке женщина перекинула девочку в вольер с медведем, хищник ребенка не тронул, сообщает
пресс-служба.
Согласно публикации в Telegram-канале, это произошло около 12:00 (10:00 мск) на глазах у других посетителей. Чем был мотивирован поступок женщины, не уточняется.
Кавказский бурый медведь Зузу следил за ее действиями через металлическую ограду, затем медленно спустился в ров, подошел к ребенку, понюхал и отошел.
"Работники зоопарка заманили медведя во внутреннее помещение вольера. Девочка пострадала только от падения с высоты — почти пять метров", — пояснили в зоопарке.
В пресс-службе сообщили, что медведь поступил в Ташкент из Бакинского зоопарка в 2017 году и "с самого начала полюбился всему коллективу своей общительностью, игривостью и открытостью к публике".
Сейчас правоохранительные органы расследуют причины этого случая, а ребенок находится под наблюдением врачей. В зоопарке добавили, что возьмут на себя все расходы на оказание медицинской помощи девочке, и пожелали ей скорейшего выздоровления.