https://ria.ru/20220128/mayning-1770074132.html

Эксперт рассказал, как майнинг может помочь депрессивным регионам

Эксперт рассказал, как майнинг может помочь депрессивным регионам - РИА Новости, 28.01.2022

Эксперт рассказал, как майнинг может помочь депрессивным регионам

Введение в правовое поле майнинга может способствовать социально-экономическому развитию депрессивных регионов России, в том числе за счет создания рабочих... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T20:50

2022-01-28T20:50

2022-01-28T20:51

экономика

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

криптовалюта

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ЦЮРИХ, 28 янв - РИА Новости. Введение в правовое поле майнинга может способствовать социально-экономическому развитию депрессивных регионов России, в том числе за счет создания рабочих мест, заявил РИА Новости основатель и генеральный директор крупнейшего в России оператора дата-центра по майнингу криптовалюты, компании BitRiver, Игорь Рунец.По его словам, среди положительных последствий введения в правовое поле криптовалют и майнинга в России – "экономический рост в депрессивных регионах благодаря повышению налоговой базы и созданию многих тысяч новых рабочих мест для местного населения"."Кроме того, функционирование и строительство новых крупных майнинговых центров обработки данных (ЦОД) формирует стимулы для развития низкоуглеродной электрогенерации и энергоэффективного сетевого комплекса, в том числе за счет покупки "зеленых" сертификатов операторами ЦОД", - считает глава BitRiver.По оценкам компании, в России около 300 тысяч физических и юридических лиц занимаются майнингом одного лишь биткоина. По словам Рунца, если взимать с криптовалютных операций при переводе в фиатные средства налог на прибыль или НДФЛ, то консолидированный бюджет России будет ежегодно получать в среднем более 50 миллиардов рублей в виде доходов. Он подчеркнул, что рациональное и сбалансированное регулирование цифровых валют и других цифровых финансовых активов обеспечит повышение качества жизни населения и рост экономики страны в целом.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет, и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. В разработке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.Банк России неоднократно отмечал высокие риски для устойчивости и стабильности финансовой системы России, связанные с оборотом и использованием криптовалют. Ранее в январе он выпустил доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

https://ria.ru/20220128/kriptovalyuta-1770066980.html

https://ria.ru/20220128/finansy-1770002803.html

https://ria.ru/20220127/kriptovalyuta-1769784008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, криптовалюта