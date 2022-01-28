https://ria.ru/20220128/mayning-1770074132.html
Эксперт рассказал, как майнинг может помочь депрессивным регионам
Эксперт рассказал, как майнинг может помочь депрессивным регионам - РИА Новости, 28.01.2022
Эксперт рассказал, как майнинг может помочь депрессивным регионам
Введение в правовое поле майнинга может способствовать социально-экономическому развитию депрессивных регионов России, в том числе за счет создания рабочих... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T20:50
2022-01-28T20:50
2022-01-28T20:51
экономика
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
криптовалюта
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ЦЮРИХ, 28 янв - РИА Новости. Введение в правовое поле майнинга может способствовать социально-экономическому развитию депрессивных регионов России, в том числе за счет создания рабочих мест, заявил РИА Новости основатель и генеральный директор крупнейшего в России оператора дата-центра по майнингу криптовалюты, компании BitRiver, Игорь Рунец.По его словам, среди положительных последствий введения в правовое поле криптовалют и майнинга в России – "экономический рост в депрессивных регионах благодаря повышению налоговой базы и созданию многих тысяч новых рабочих мест для местного населения"."Кроме того, функционирование и строительство новых крупных майнинговых центров обработки данных (ЦОД) формирует стимулы для развития низкоуглеродной электрогенерации и энергоэффективного сетевого комплекса, в том числе за счет покупки "зеленых" сертификатов операторами ЦОД", - считает глава BitRiver.По оценкам компании, в России около 300 тысяч физических и юридических лиц занимаются майнингом одного лишь биткоина. По словам Рунца, если взимать с криптовалютных операций при переводе в фиатные средства налог на прибыль или НДФЛ, то консолидированный бюджет России будет ежегодно получать в среднем более 50 миллиардов рублей в виде доходов. Он подчеркнул, что рациональное и сбалансированное регулирование цифровых валют и других цифровых финансовых активов обеспечит повышение качества жизни населения и рост экономики страны в целом.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет, и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. В разработке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.Банк России неоднократно отмечал высокие риски для устойчивости и стабильности финансовой системы России, связанные с оборотом и использованием криптовалют. Ранее в январе он выпустил доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты.
https://ria.ru/20220128/kriptovalyuta-1770066980.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, криптовалюта
20:50 28.01.2022 (обновлено: 20:51 28.01.2022)
Эксперт рассказал, как майнинг может помочь депрессивным регионам
Эксперт Рунец: введение майнинга в правовое поле поможет развитию депрессивных регионов
ЦЮРИХ, 28 янв - РИА Новости. Введение в правовое поле майнинга может способствовать социально-экономическому развитию депрессивных регионов России, в том числе за счет создания рабочих мест, заявил РИА Новости основатель и генеральный директор крупнейшего в России оператора дата-центра по майнингу криптовалюты, компании BitRiver, Игорь Рунец.
По его словам, среди положительных последствий введения в правовое поле криптовалют и майнинга в России – "экономический рост в депрессивных регионах благодаря повышению налоговой базы и созданию многих тысяч новых рабочих мест для местного населения".
"Кроме того, функционирование и строительство новых крупных майнинговых центров обработки данных (ЦОД) формирует стимулы для развития низкоуглеродной электрогенерации и энергоэффективного сетевого комплекса, в том числе за счет покупки "зеленых" сертификатов операторами ЦОД", - считает глава BitRiver.
По оценкам компании, в России около 300 тысяч физических и юридических лиц занимаются майнингом одного лишь биткоина. По словам Рунца, если взимать с криптовалютных операций при переводе в фиатные средства налог на прибыль или НДФЛ, то консолидированный бюджет России будет ежегодно получать в среднем более 50 миллиардов рублей в виде доходов. Он подчеркнул, что рациональное и сбалансированное регулирование цифровых валют и других цифровых финансовых активов обеспечит повышение качества жизни населения и рост экономики страны в целом.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко
утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет, и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. В разработке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры
, Росфинмониторинга
, ФСБ
, МВД, ФНС
, Минцифры и Банка России.
Банк России неоднократно отмечал высокие риски для устойчивости и стабильности финансовой системы России, связанные с оборотом и использованием криптовалют. Ранее в январе он выпустил доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты.