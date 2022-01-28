https://ria.ru/20220128/maynery-1770075844.html

Эксперт посчитал доход энергокомпаний от поставок электричества майнерам

Эксперт посчитал доход энергокомпаний от поставок электричества майнерам - РИА Новости, 28.01.2022

Эксперт посчитал доход энергокомпаний от поставок электричества майнерам

Выручка энергетических компаний от поставок электроэнергии майнерам в России превышает 75 миллиардов рублей в год и в краткосрочной перспективе может вырасти... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T21:07

2022-01-28T21:07

2022-01-28T21:58

экономика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

дмитрий чернышенко

россия

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ЦЮРИХ, 28 янв - РИА Новости. Выручка энергетических компаний от поставок электроэнергии майнерам в России превышает 75 миллиардов рублей в год и в краткосрочной перспективе может вырасти вдвое, сообщил РИА Новости основатель и генеральный директор компании BitRiver Игорь Рунец."По оценкам BitRiver, общее потребление электроэнергии на майнинг криптовалют в России составило свыше 20 миллиардов киловатт-час за 2021 год. В финансовом эквиваленте выручка одних лишь энергокомпаний от поставки электроэнергии майнерам уже составляет свыше 75 миллиардов рублей в год с потенциальным ростом в два раза в краткосрочной перспективе", - сказал глава BitRiver, крупнейшего в России оператора дата-центра по майнингу криптовалюты.Рунец добавил, что основную долю ответственного платежеспособного энергопотребления составляют крупные центры обработки данных, предоставляющие инфраструктуру под ключ для майнинга криптовалют и других блокчейн-вычислений.При этом он заявил, что действия "бытовых" майнеров приводят к многочисленным авариям в электросетевом комплексе и разрешить эту проблему помогла бы системная работа регуляторов по дифференциации тарифов для населения в зависимости от объемов потребления электроэнергии и тесного взаимодействия энергосбытовых компаний с интернет-провайдерами в части обмена информацией о подключении майнеров."Также отрицательное влияние "бытового" и иного мелкого майнинга на энергосистему может быть купировано за счет введения ответственности потребителей электроэнергии за нецелевое использование подключенных к сети их энергопринимающих устройств", - добавил эксперт.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет, и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. В разработке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.Банк России неоднократно отмечал высокие риски для устойчивости и стабильности финансовой системы России, связанные с оборотом и использованием криптовалют. А ранее в январе он выпустил доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

https://ria.ru/20220127/kriptovalyuta-1769784008.html

https://ria.ru/20211219/bitkoin-1764414421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дмитрий чернышенко, россия