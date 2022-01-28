https://ria.ru/20220128/lukashenko-1769989547.html

Лукашенко оценил долю оппозиции в Белоруссии

Лукашенко оценил долю оппозиции в Белоруссии - РИА Новости, 28.01.2022

Лукашенко оценил долю оппозиции в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил долю оппозиции в 10%, пообещал учитывать ее мнение - но не тех, кто хочет разгула анархии в стране. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:36

2022-01-28T14:36

2022-01-28T14:36

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил долю оппозиции в 10%, пообещал учитывать ее мнение - но не тех, кто хочет разгула анархии в стране."Мы, конечно, не отрицаем: в стране есть определенная доля граждан, которые хотели бы другой формы государственного правления и устройства, другой власти. Это нормально. Государственная власть - это не шоколад-президент, наверно, вы уже попробовали, чтобы всем нравиться... Эти люди, как правило, всегда голосуют против. От выборов к выборам эта часть варьируется примерно до 10%, вы это знаете не хуже меня. Немалое меньшинство, и его мнение мы тоже будем учитывать. Учитывать и адекватно реагировать. Но это не касается тех, кому хочется разгула бандитизма и анархии", - сказал Лукашенко в ходе обращения к народу и парламенту Белоруссии.

https://ria.ru/20220128/rossiya-1769931901.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко