https://ria.ru/20220128/lukashenko-1769989547.html
Лукашенко оценил долю оппозиции в Белоруссии
Лукашенко оценил долю оппозиции в Белоруссии - РИА Новости, 28.01.2022
Лукашенко оценил долю оппозиции в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил долю оппозиции в 10%, пообещал учитывать ее мнение - но не тех, кто хочет разгула анархии в стране. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:36
2022-01-28T14:36
2022-01-28T14:36
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белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил долю оппозиции в 10%, пообещал учитывать ее мнение - но не тех, кто хочет разгула анархии в стране."Мы, конечно, не отрицаем: в стране есть определенная доля граждан, которые хотели бы другой формы государственного правления и устройства, другой власти. Это нормально. Государственная власть - это не шоколад-президент, наверно, вы уже попробовали, чтобы всем нравиться... Эти люди, как правило, всегда голосуют против. От выборов к выборам эта часть варьируется примерно до 10%, вы это знаете не хуже меня. Немалое меньшинство, и его мнение мы тоже будем учитывать. Учитывать и адекватно реагировать. Но это не касается тех, кому хочется разгула бандитизма и анархии", - сказал Лукашенко в ходе обращения к народу и парламенту Белоруссии.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
Лукашенко оценил долю оппозиции в Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко оценил долю оппозиции в стране в 10%