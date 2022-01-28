https://ria.ru/20220128/lukashenko-1769987985.html

Лукашенко пошутил, что не может раскрыть суть белорусской демократии

Лукашенко пошутил, что не может раскрыть суть белорусской демократии - РИА Новости, 28.01.2022

Лукашенко пошутил, что не может раскрыть суть белорусской демократии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что не может раскрыть суть белорусской демократии, ведь его называют диктатором. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:29

2022-01-28T14:29

2022-01-28T14:29

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что не может раскрыть суть белорусской демократии, ведь его называют диктатором."Я же диктатор, мне трудно понимать демократию", - сказал Лукашенко, отвечая в пятницу в Минске в ходе послания к народу и парламенту на вопрос одного из присутствующих на мероприятии, как он понимает демократию по-белорусски.В то же время он заметил, что в обществе должна быть дисциплина, движение вперед, в одну сторону, хотя и с разными точками зрения. Лукашенко сказал, что видит демократию не так, как в "свободном мире и оплоте демократии - США". Он подчеркнул, что общепринятых демократических стандартов нет."Демократия – это власть народа. Референдум – элемент демократии. Это права людей. Но права – и сразу обязанности… И настоящая свобода в рамках закона. Демократия должна быть от жизни, от народа", - подчеркнул глава белорусского государства.

https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769949917.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко