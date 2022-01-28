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https://ria.ru/20220128/lukashenko-1769984712.html
Лукашенко объяснил свое долгое нахождение на посту президента
Лукашенко объяснил свое долгое нахождение на посту президента - РИА Новости, 28.01.2022
Лукашенко объяснил свое долгое нахождение на посту президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое долгое нахождение на посту главы государства тем, что это было вызвано объективной необходимостью:... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:15
2022-01-28T15:08
в мире
александр лукашенко
минск
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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое долгое нахождение на посту главы государства тем, что это было вызвано объективной необходимостью: "ситуация не отпускала"."Тогда (в середине 1990-х годов – ред.) мне пришлось действовать совершенно по-другому, потому что меня не отпускала ситуация. Я честно говорю. И когда спрашивают, сколько еще тут будет Лукашенко (президентом – ред.) – все будет зависеть от ситуации: если они (Запад – ред.) навяжут нам войнушку - какие выборы, куда я денусь? Я возьму пулемет и пойду впереди, если нужно, … и я буду действовать. Если тихо и хорошо (будет в стране - ред.) – в любой момент (уйдет с должности – ред.), буду на запасном пути: позовете помочь – я помогу", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.По его словам, "дело не в сроках" президентства. "Сейчас не середина 90-х, когда на прилавках (магазинов – ред.) ничего не было…, когда бандитизм захлестнул страну, президента избрали, а полномочий у него нет никаких… Мы вышли на референдум и я взгрузил на себя ту конституцию, которая сегодня действует", - сказал Лукашенко.Вместе с тем президент Белоруссии заявил, что является сторонником нормы об ограничении президентства для одного человека двумя сроками. Он отметил, что ситуация сейчас другая – двух сроков президентства для одного человека хватит, потому что "это очень тяжелая ноша". "Если (президент – ред.) будет работать по-настоящему – за два срока выработается так, что дальше некуда", - сказал Лукашенко. "Я, конечно, сторонник двух сроков президентства", - добавил он.Лукашенко высказал мнение, что будущими президентами станут люди в возрасте за 50 лет. "Если к 70-ти еще поработает президентом – будет нормально", - констатировал глава государства.Он также коснулся протестов оппозиции 2020 года, когда с оружием в руках находился у своей резиденции. "Я бегал и защищал свое, потому что я это (страну – ред.) создал своими руками вместе с вами. Я защищал свое и вас, как своих детей… Вы же мои дети, я не мог вас бросить. И моя жизнь тогда ничего не стоила. Так решительно я был настроен", - сказал Лукашенко.
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в мире, александр лукашенко, минск
14:15 28.01.2022 (обновлено: 15:08 28.01.2022)
 
Лукашенко объяснил свое долгое нахождение на посту президента

Лукашенко: в мирное время для одного человека хватит двух президентских сроков

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое долгое нахождение на посту главы государства тем, что это было вызвано объективной необходимостью: "ситуация не отпускала".
"Тогда (в середине 1990-х годов – ред.) мне пришлось действовать совершенно по-другому, потому что меня не отпускала ситуация. Я честно говорю. И когда спрашивают, сколько еще тут будет Лукашенко (президентом – ред.) – все будет зависеть от ситуации: если они (Запад – ред.) навяжут нам войнушку - какие выборы, куда я денусь? Я возьму пулемет и пойду впереди, если нужно, … и я буду действовать. Если тихо и хорошо (будет в стране - ред.) – в любой момент (уйдет с должности – ред.), буду на запасном пути: позовете помочь – я помогу", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
13:01
Лукашенко назвал Белоруссию донором стабильности и мира в регионе
По его словам, "дело не в сроках" президентства. "Сейчас не середина 90-х, когда на прилавках (магазинов – ред.) ничего не было…, когда бандитизм захлестнул страну, президента избрали, а полномочий у него нет никаких… Мы вышли на референдум и я взгрузил на себя ту конституцию, которая сегодня действует", - сказал Лукашенко.
Вместе с тем президент Белоруссии заявил, что является сторонником нормы об ограничении президентства для одного человека двумя сроками. Он отметил, что ситуация сейчас другая – двух сроков президентства для одного человека хватит, потому что "это очень тяжелая ноша". "Если (президент – ред.) будет работать по-настоящему – за два срока выработается так, что дальше некуда", - сказал Лукашенко. "Я, конечно, сторонник двух сроков президентства", - добавил он.
Лукашенко высказал мнение, что будущими президентами станут люди в возрасте за 50 лет. "Если к 70-ти еще поработает президентом – будет нормально", - констатировал глава государства.
Он также коснулся протестов оппозиции 2020 года, когда с оружием в руках находился у своей резиденции. "Я бегал и защищал свое, потому что я это (страну – ред.) создал своими руками вместе с вами. Я защищал свое и вас, как своих детей… Вы же мои дети, я не мог вас бросить. И моя жизнь тогда ничего не стоила. Так решительно я был настроен", - сказал Лукашенко.
 
В миреАлександр ЛукашенкоМинск
 
 
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