https://ria.ru/20220128/lukashenko-1769984712.html

Лукашенко объяснил свое долгое нахождение на посту президента

Лукашенко объяснил свое долгое нахождение на посту президента - РИА Новости, 28.01.2022

Лукашенко объяснил свое долгое нахождение на посту президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое долгое нахождение на посту главы государства тем, что это было вызвано объективной необходимостью:... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:15

2022-01-28T14:15

2022-01-28T15:08

в мире

александр лукашенко

минск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766034798_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_a68ae743f62f6d674884353c440a0a00.jpg

МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое долгое нахождение на посту главы государства тем, что это было вызвано объективной необходимостью: "ситуация не отпускала"."Тогда (в середине 1990-х годов – ред.) мне пришлось действовать совершенно по-другому, потому что меня не отпускала ситуация. Я честно говорю. И когда спрашивают, сколько еще тут будет Лукашенко (президентом – ред.) – все будет зависеть от ситуации: если они (Запад – ред.) навяжут нам войнушку - какие выборы, куда я денусь? Я возьму пулемет и пойду впереди, если нужно, … и я буду действовать. Если тихо и хорошо (будет в стране - ред.) – в любой момент (уйдет с должности – ред.), буду на запасном пути: позовете помочь – я помогу", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.По его словам, "дело не в сроках" президентства. "Сейчас не середина 90-х, когда на прилавках (магазинов – ред.) ничего не было…, когда бандитизм захлестнул страну, президента избрали, а полномочий у него нет никаких… Мы вышли на референдум и я взгрузил на себя ту конституцию, которая сегодня действует", - сказал Лукашенко.Вместе с тем президент Белоруссии заявил, что является сторонником нормы об ограничении президентства для одного человека двумя сроками. Он отметил, что ситуация сейчас другая – двух сроков президентства для одного человека хватит, потому что "это очень тяжелая ноша". "Если (президент – ред.) будет работать по-настоящему – за два срока выработается так, что дальше некуда", - сказал Лукашенко. "Я, конечно, сторонник двух сроков президентства", - добавил он.Лукашенко высказал мнение, что будущими президентами станут люди в возрасте за 50 лет. "Если к 70-ти еще поработает президентом – будет нормально", - констатировал глава государства.Он также коснулся протестов оппозиции 2020 года, когда с оружием в руках находился у своей резиденции. "Я бегал и защищал свое, потому что я это (страну – ред.) создал своими руками вместе с вами. Я защищал свое и вас, как своих детей… Вы же мои дети, я не мог вас бросить. И моя жизнь тогда ничего не стоила. Так решительно я был настроен", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769964915.html

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр лукашенко, минск