12:15 28.01.2022 (обновлено: 13:46 28.01.2022)
Лукашенко пообещал уйти в отставку, если так решит белорусский народ
Президент Лукашенко пообещал "уйти на покой", если так решит белорусский народ
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию
Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уйдет на покой, если народ республики примет такое решение.
"Примете решение и этот президент пойдет на покой, сочтете нужным, чтобы я еще что-то сделал в этой стране, вы скажете. Я не забронзовел. Вы всегда можете прямо в лоб сказать, что я должен делать или не делать. Не надо поворачивать и подпевать тем беглым, которые орут, что Лукашенко под себя что-то создает. Чтобы я не создавал, запомните главное, моя будет заслуга, если мне как президенту и вам удастся сохранить мир и стабильность, которые у нас есть", - сказал Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.