https://ria.ru/20220128/lukashenko-1769936256.html

Лукашенко призвал белорусов к единству

Лукашенко призвал белорусов к единству - РИА Новости, 28.01.2022

Лукашенко призвал белорусов к единству

Президент Белоруссии Лукашенко призвал белорусов к единству, потому что внешнему нападению может противостоять только монолитное государство. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:26

2022-01-28T11:26

2022-01-28T17:36

белоруссия

александр лукашенко

в мире

минск

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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Лукашенко призвал белорусов к единству, потому что внешнему нападению может противостоять только монолитное государство.Ранее Лукашенко заявил, что ни он, никто из военачальников республики не хотели бы войны. При этом он отметил, что это не означает, что нужно бездействовать, тем более, когда перед глазами есть пример начала Великой отечественной войны. Также Лукашенко выразил уверенность, что в случае, если против республики будет развязана горячая война, белорусы станут на ее защиту.

https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769949917.html

белоруссия

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белоруссия, александр лукашенко, в мире, минск