11:26 28.01.2022 (обновлено: 17:36 28.01.2022)
Лукашенко призвал белорусов к единству
Лукашенко: внешнему нападению может противостоять только монолитное государство
© Sputnik / Виктор Толочко
Прохожие на проспекте Независимости в Минске
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Лукашенко призвал белорусов к единству, потому что внешнему нападению может противостоять только монолитное государство.
"Мир - это абсолютная ценность для белорусов, важнейшая, мировоззренческая. И для его сохранения нам всем необходимо приложить колоссальные усилия. Во-первых, сохранить единство общества и государства. Страна способна эффективно противостоять агрессии только, если она монолитна. Как мы знаем классические войны уже сегодня не ведутся. В моде гибридные, когда нападению предшествует разжигание внутреннего конфликта... кибератаки, попытки парализовать систему государственного управления и дезориентировать общество... по такому же сценарию действуют и против нас", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
Ранее Лукашенко заявил, что ни он, никто из военачальников республики не хотели бы войны. При этом он отметил, что это не означает, что нужно бездействовать, тем более, когда перед глазами есть пример начала Великой отечественной войны. Также Лукашенко выразил уверенность, что в случае, если против республики будет развязана горячая война, белорусы станут на ее защиту.