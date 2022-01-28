https://ria.ru/20220128/lukashenko-1769934470.html

Лукашенко назвал причину эскалации ситуации в мире

Лукашенко назвал причину эскалации ситуации в мире - РИА Новости, 28.01.2022

Лукашенко назвал причину эскалации ситуации в мире

Лукашенко заявил, что эскалация в мире связана с борьбой за ресурсы и рынки сбыта. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:19

2022-01-28T11:19

2022-01-28T18:00

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Лукашенко заявил, что эскалация в мире связана с борьбой за ресурсы и рынки сбыта."Вот вам откровенный ответ на бытующие вопросы. Это происходит в мире, вся эта заваруха, которая создана, потому что стала нехватка продовольствия. Населения в мире прибавилось катастрофически, а еды не хватает. Идет жестокая борьба за ресурсы. для того, чтобы дальше развиваться нужны ресурсы. Ни наука, ни человечество не успевает освоить дешевые ресурсы: энергии солнца, воды и так далее... все стремятся, заявляя о том, что нужные новые ресурсы, мы к этой зеленой экономике идем, но все пока стремятся эксплуатировать старые источники и ресурсы, их не хватает. А также идет борьба за передел рынков сбыта", - сказал Лукашенко в своем обращении к народу и парламенту Белоруссии.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В среду США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр лукашенко