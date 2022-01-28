07:12 28.01.2022 (обновлено: 13:07 28.01.2022)
Медведев объяснил, почему сейчас России не нужен локдаун
Замглавы СБ Медведев: в условиях появления новых штаммов COVID-19 смысла в локдауне нет
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Локдаун был необходим на первой стадии пандемии коронавируса, но сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в нем нет, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
"Поэтому несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется", — добавил он.
Медведев отметил, что если бы "удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер", потому что он живет только в человеческой среде, но сделать это невозможно: во-первых, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а во-вторых — по социальным причинам.
По его словам, в начале пандемии тотальный карантин был оправдан, так как еще не было понимания, "что это такое и как с этим бороться".
"У нас не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования. Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен. Но все-таки коек-то не хватало, это понятно. И поэтому локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль", — сказал Медведев.
Однако в новых реалиях такая мера будет оправданной только при появлении нового крайне опасного высокопатогенного варианта, считает замглавы Совбеза.
"Никогда не говори "никогда". Можно себе, наверное, представить, к сожалению, ситуацию, когда появляется высококонтагиозный, высокопатогенный, очень опасный штамм, такой опасный, что опаснее некуда. И в этом случае приходится объявлять о том, что вешается замок. Но я надеюсь, что этого не произойдет", — пояснил он.
Медведев выразил надежду, что ситуация будет развиваться "в другом направлении".
Впервые вспышку загадочного заболевания зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года. Выяснилось, что его провоцирует неизвестный ранее коронавирус. Ученые назвали его SARS-CoV-2, а вызываемую им инфекцию — COVID-19. Одиннадцатого марта 2020-го ВОЗ объявила пандемию.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.