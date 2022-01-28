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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/lokdaun-1769900486.html
Медведев объяснил, почему сейчас России не нужен локдаун
Медведев объяснил, почему сейчас России не нужен локдаун - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев объяснил, почему сейчас России не нужен локдаун
Локдаун был необходим на первой стадии пандемии коронавируса, но сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в нем нет, заявил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T07:12
2022-01-28T13:07
распространение коронавируса
общество
дмитрий медведев
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Локдаун был необходим на первой стадии пандемии коронавируса, но сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в нем нет, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Медведев отметил, что если бы "удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер", потому что он живет только в человеческой среде, но сделать это невозможно: во-первых, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а во-вторых — по социальным причинам.По его словам, в начале пандемии тотальный карантин был оправдан, так как еще не было понимания, "что это такое и как с этим бороться"."У нас не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования. Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен. Но все-таки коек-то не хватало, это понятно. И поэтому локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль", — сказал Медведев.Однако в новых реалиях такая мера будет оправданной только при появлении нового крайне опасного высокопатогенного варианта, считает замглавы Совбеза."Никогда не говори "никогда". Можно себе, наверное, представить, к сожалению, ситуацию, когда появляется высококонтагиозный, высокопатогенный, очень опасный штамм, такой опасный, что опаснее некуда. И в этом случае приходится объявлять о том, что вешается замок. Но я надеюсь, что этого не произойдет", — пояснил он.Медведев выразил надежду, что ситуация будет развиваться "в другом направлении".Впервые вспышку загадочного заболевания зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года. Выяснилось, что его провоцирует неизвестный ранее коронавирус. Ученые назвали его SARS-CoV-2, а вызываемую им инфекцию — COVID-19. Одиннадцатого марта 2020-го ВОЗ объявила пандемию.Больше всего случаев в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестую строчку. Пока в большинстве стран распространен штамм "дельта", но, по мнению ученых, в ближайшее время его может заместить "омикрон".Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20220128/pandemiya-1769898780.html
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"Это бессмысленно": Медведев заверил, что локдаунов в России не будет
Локдаун на первой стадии появления коронавируса был точно необходим, поскольку в стране на тот момент еще не было вакцин и отлаженной системы кризисного реагирования, однако снова вводить подобные меры бессмысленно.
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общество, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19
07:12 28.01.2022 (обновлено: 13:07 28.01.2022)
 
Медведев объяснил, почему сейчас России не нужен локдаун

Замглавы СБ Медведев: в условиях появления новых штаммов COVID-19 смысла в локдауне нет

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Локдаун был необходим на первой стадии пандемии коронавируса, но сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в нем нет, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.

"Поэтому несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется", — добавил он.

Медведев отметил, что если бы "удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер", потому что он живет только в человеческой среде, но сделать это невозможно: во-первых, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а во-вторых — по социальным причинам.
По его словам, в начале пандемии тотальный карантин был оправдан, так как еще не было понимания, "что это такое и как с этим бороться".
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"У нас не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования. Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен. Но все-таки коек-то не хватало, это понятно. И поэтому локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль", — сказал Медведев.
Однако в новых реалиях такая мера будет оправданной только при появлении нового крайне опасного высокопатогенного варианта, считает замглавы Совбеза.
"Никогда не говори "никогда". Можно себе, наверное, представить, к сожалению, ситуацию, когда появляется высококонтагиозный, высокопатогенный, очень опасный штамм, такой опасный, что опаснее некуда. И в этом случае приходится объявлять о том, что вешается замок. Но я надеюсь, что этого не произойдет", — пояснил он.
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Впервые вспышку загадочного заболевания зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года. Выяснилось, что его провоцирует неизвестный ранее коронавирус. Ученые назвали его SARS-CoV-2, а вызываемую им инфекцию — COVID-19. Одиннадцатого марта 2020-го ВОЗ объявила пандемию.
Больше всего случаев в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестую строчку. Пока в большинстве стран распространен штамм "дельта", но, по мнению ученых, в ближайшее время его может заместить "омикрон".
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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