В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
Народная милиция ЛНР обеспокоена активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обеспокоена активизацией украинских националистических формирований, готовых воевать в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики.
"Вызывает серьезную озабоченность активизация мобилизационных резервов украинских националистических формирований", - заявил журналистам в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Он уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, с 20 января руководство запрещенной в России организации "Правый сектор"* начало проверку фактического нахождения по местам регистрации участников движения и проверочные оповещения по телефону.
"Руководством националистической организации "Фрайкор" при содействии СБУ ведется подготовка стационарных мобилизационных пунктов для формирования добровольческих подразделений, которые будут принимать участие в боевых действиях", - дополнил Филипоненко.
Он уточнил, что вооружение националистических отрядов планируется осуществлять за счет оружия и боеприпасов, изъятых за последние несколько лет на всей территории Украины.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
*Запрещенная в России экстремистская организация.