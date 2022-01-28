https://ria.ru/20220128/lnr-1770082727.html

В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе

В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе - РИА Новости, 28.01.2022

В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обеспокоена активизацией украинских националистических формирований, готовых воевать в... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T22:40

2022-01-28T22:40

2022-01-28T22:40

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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обеспокоена активизацией украинских националистических формирований, готовых воевать в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики."Вызывает серьезную озабоченность активизация мобилизационных резервов украинских националистических формирований", - заявил журналистам в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Он уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, с 20 января руководство запрещенной в России организации "Правый сектор"* начало проверку фактического нахождения по местам регистрации участников движения и проверочные оповещения по телефону."Руководством националистической организации "Фрайкор" при содействии СБУ ведется подготовка стационарных мобилизационных пунктов для формирования добровольческих подразделений, которые будут принимать участие в боевых действиях", - дополнил Филипоненко.Он уточнил, что вооружение националистических отрядов планируется осуществлять за счет оружия и боеприпасов, изъятых за последние несколько лет на всей территории Украины.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220128/donbass-1770033226.html

https://ria.ru/20220128/priznanie-1769935879.html

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в мире, украина, служба безопасности украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр