https://ria.ru/20220128/lnr-1769962601.html

В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у села в Донбассе

В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у села в Донбассе - РИА Новости, 28.01.2022

В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у села в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:54

2022-01-28T12:54

2022-01-28T12:54

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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву села Болотенное в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Болотенное мобильная группа 20-го батальона РЭБ (украинских силовиков – ред.) с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220127/donbass-1769744842.html

https://ria.ru/20220127/lnr-1769765997.html

киев

луганская народная республика

донбасс

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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр