https://ria.ru/20220128/lavrov-1769934902.html
Лавров назвал сроки встречи по вопросу кризиса с диппредставительствами
Лавров назвал сроки встречи по вопросу кризиса с диппредставительствами - РИА Новости, 28.01.2022
Лавров назвал сроки встречи по вопросу кризиса с диппредставительствами
Встреча по поводу дипсобственности и численности дипломатического персонала в США пройдет в ближайшие пару недель, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:21
2022-01-28T11:21
2022-01-28T11:41
сергей лавров
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Встреча по поводу дипсобственности и численности дипломатического персонала в США пройдет в ближайшие пару недель, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Об этом мы говорили с (госсекретарем США Энтони) Блинкеным в Женеве, что нужно как-то нормализовать эту ситуацию. Мы предлагаем обнулить все, что было - начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата (Барака) Обамы - отменить все, что началось с этого и что за этим последовало. Ну, посмотрим, ближайшие пару недель должна быть очередная встреча. Сейчас идет со стороны американцев прям торг", - заявил Лавров в интервью радиостанциям "Sputnik", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".
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сергей лавров, сша, россия
11:21 28.01.2022 (обновлено: 11:41 28.01.2022)
Лавров назвал сроки встречи по вопросу кризиса с диппредставительствами
Лавров: встреча по вопросу кризиса с диппредставительствами пройдет в течение двух недель