https://ria.ru/20220128/lavrov-1769934902.html

Лавров назвал сроки встречи по вопросу кризиса с диппредставительствами

Лавров назвал сроки встречи по вопросу кризиса с диппредставительствами - РИА Новости, 28.01.2022

Лавров назвал сроки встречи по вопросу кризиса с диппредставительствами

Встреча по поводу дипсобственности и численности дипломатического персонала в США пройдет в ближайшие пару недель, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:21

2022-01-28T11:21

2022-01-28T11:41

сергей лавров

сша

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Встреча по поводу дипсобственности и численности дипломатического персонала в США пройдет в ближайшие пару недель, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Об этом мы говорили с (госсекретарем США Энтони) Блинкеным в Женеве, что нужно как-то нормализовать эту ситуацию. Мы предлагаем обнулить все, что было - начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата (Барака) Обамы - отменить все, что началось с этого и что за этим последовало. Ну, посмотрим, ближайшие пару недель должна быть очередная встреча. Сейчас идет со стороны американцев прям торг", - заявил Лавров в интервью радиостанциям "Sputnik", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20220128/ugroza-1769937146.html

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сергей лавров, сша, россия