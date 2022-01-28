https://ria.ru/20220128/lavrov-1769932151.html

Лавров отправит своим коллегам запрос о выполнении обязательств ОБСЕ

Лавров отправит своим коллегам запрос о выполнении обязательств ОБСЕ - РИА Новости, 28.01.2022

Лавров отправит своим коллегам запрос о выполнении обязательств ОБСЕ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сегодня отправит всем своим коллегам запрос - как их страны будут выполнять положения ОБСЕ по неделимости... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:13

2022-01-28T11:13

2022-01-28T17:38

в мире

сергей лавров

обсе

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сегодня отправит всем своим коллегам запрос - как их страны будут выполнять положения ОБСЕ по неделимости безопасности.Министр добавил, что "это принципиальный вопрос, и прежде чем обсуждать отдельные практические аспекты европейской безопасности, мы хотим посмотреть на то, как Запад, я хотел сказать, будет изворачиваться на этот раз, но я надеюсь, что все-таки они по-честному ответят, что они имеют в виду, когда выполняют эти договорённости исключительно только в одностороннем ключе, который выгоден им".

https://ria.ru/20220128/bezopasnost-1769936640.html

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в мире, сергей лавров, обсе