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В Кузбассе психически нездоровый мужчина напугал школьницу в подъезде
В Кузбассе психически нездоровый мужчина напугал школьницу в подъезде - РИА Новости, 28.01.2022
В Кузбассе психически нездоровый мужчина напугал школьницу в подъезде
Психически больной житель Кузбасса, напугавший школьницу в подъезде, направлен на осмотр в специализированное медицинское учреждение, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:25
2022-01-28T10:25
2022-01-28T10:25
происшествия
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КЕМЕРОВО, 28 янв – РИА Новости. Психически больной житель Кузбасса, напугавший школьницу в подъезде, направлен на осмотр в специализированное медицинское учреждение, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.По данным ведомства, 18 января текущего года в полицию Междуреченска обратилась местная жительница, которая сообщила, что днем в подъезд дома вслед за ее 11-летней дочерью зашел неизвестный. Он приблизился к девочке, но при этом никаких действий не совершал, угроз и требований не высказывал. Как только школьница закричала, незнакомец скрылся.Сотрудники полиции организовали поиск неизвестного. Отмечается, что подробно описать мужчину девочка не смогла, но в результате работы инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции и оперативников уголовного розыска неизвестный был установлен."Им оказался 30-летний житель Междуреченска, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере в связи с имеющимся расстройством психического здоровья. Он направлен на осмотр в специализированное медицинское учреждение. Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы СУСК РФ по Кемеровской области… для принятия решения", – говорится в сообщении.
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происшествия, кемеровская область, междуреченск, россия
В Кузбассе психически нездоровый мужчина напугал школьницу в подъезде
В Междуреченске психически больной мужчина напугал школьницу в подъезде
КЕМЕРОВО, 28 янв – РИА Новости. Психически больной житель Кузбасса, напугавший школьницу в подъезде, направлен на осмотр в специализированное медицинское учреждение, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.
По данным ведомства, 18 января текущего года в полицию Междуреченска
обратилась местная жительница, которая сообщила, что днем в подъезд дома вслед за ее 11-летней дочерью зашел неизвестный. Он приблизился к девочке, но при этом никаких действий не совершал, угроз и требований не высказывал. Как только школьница закричала, незнакомец скрылся.
Сотрудники полиции организовали поиск неизвестного. Отмечается, что подробно описать мужчину девочка не смогла, но в результате работы инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции и оперативников уголовного розыска неизвестный был установлен.
"Им оказался 30-летний житель Междуреченска, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере в связи с имеющимся расстройством психического здоровья. Он направлен на осмотр в специализированное медицинское учреждение. Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы СУСК РФ по Кемеровской области… для принятия решения", – говорится в сообщении.