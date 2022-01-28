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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220128/kuklachev-1769923845.html
Куклачев рассказал, как быстро сделать из кошки артистку
Куклачев рассказал, как быстро сделать из кошки артистку - РИА Новости, 28.01.2022
Куклачев рассказал, как быстро сделать из кошки артистку
Чтобы обычная кошка быстро научилась трюкам, нужно выбирать психически устойчивое, не пугливое животное, а также наблюдать за его поведением и подсказками,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:58
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культура
юрий куклачев
театр кошек куклачева
кошки
новости культуры
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Чтобы обычная кошка быстро научилась трюкам, нужно выбирать психически устойчивое, не пугливое животное, а также наблюдать за его поведением и подсказками, которые оно само дает человеку, рассказал РИА Новости артист цирка, клоун и создатель Театра кошек Юрий Куклачев."Я смотрю кошкам в глаза. Нужно, чтобы животное было психически нормальное, потому что есть кошки, которые пугливы от природы… Нужно животное с нормальной психикой, плюс умение аккуратно, правильно ввести ее в процесс. Чтобы у кошки не было напряжения, чтобы для нее это было радостью, праздником, игрой… Кошка сама подсказывает, за ней надо наблюдать, как за детьми. Ваш ребенок должен стать вашим другом", - рассказал артист.Куклачев отметил, что в домашних условиях кошки достаточно легко поддаются обучению, в то время как сделать из животного артиста для выступления на сцене зачастую бывает непросто.Более того, Куклачев сообщил, что универсального срока, за который кошка может обучиться трюкам, нет - все очень индивидуально."Все по-разному. Это очень сложно сказать. Иногда процесс занимает два часа, иногда месяц, иногда неделю, иногда год. Непредсказуемо", - подытожил артист.
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"Она сама подсказывает, надо наблюдать": Куклачев рассказал, как сделать из кошки артистку
Куклачев рассказал, как быстро сделать из кошки артистку
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юрий куклачев, театр кошек куклачева, кошки, новости культуры
11:58 28.01.2022 (обновлено: 19:04 28.01.2022)
 
Куклачев рассказал, как быстро сделать из кошки артистку

Куклачев рассказал, как быстро сделать из кошки артистку

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Чтобы обычная кошка быстро научилась трюкам, нужно выбирать психически устойчивое, не пугливое животное, а также наблюдать за его поведением и подсказками, которые оно само дает человеку, рассказал РИА Новости артист цирка, клоун и создатель Театра кошек Юрий Куклачев.
"Я смотрю кошкам в глаза. Нужно, чтобы животное было психически нормальное, потому что есть кошки, которые пугливы от природы… Нужно животное с нормальной психикой, плюс умение аккуратно, правильно ввести ее в процесс. Чтобы у кошки не было напряжения, чтобы для нее это было радостью, праздником, игрой… Кошка сама подсказывает, за ней надо наблюдать, как за детьми. Ваш ребенок должен стать вашим другом", - рассказал артист.
Куклачев отметил, что в домашних условиях кошки достаточно легко поддаются обучению, в то время как сделать из животного артиста для выступления на сцене зачастую бывает непросто.
"В домашних условиях кошку можно очень легко научить всему, у меня даже есть специальная программа для этого, а вот чтобы кошка вышла на сцену… Приучить животное к музыке, к свету, к многолюдной атмосфере очень непросто", - добавил создатель Театра кошек.
Более того, Куклачев сообщил, что универсального срока, за который кошка может обучиться трюкам, нет - все очень индивидуально.
"Все по-разному. Это очень сложно сказать. Иногда процесс занимает два часа, иногда месяц, иногда неделю, иногда год. Непредсказуемо", - подытожил артист.
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КультураЮрий КуклачевТеатр кошек КуклачевакошкиНовости культуры
 
 
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