https://ria.ru/20220128/kuklachev-1769923845.html

Куклачев рассказал, как быстро сделать из кошки артистку

Куклачев рассказал, как быстро сделать из кошки артистку - РИА Новости, 28.01.2022

Куклачев рассказал, как быстро сделать из кошки артистку

Чтобы обычная кошка быстро научилась трюкам, нужно выбирать психически устойчивое, не пугливое животное, а также наблюдать за его поведением и подсказками,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:58

2022-01-28T11:58

2022-01-28T19:04

культура

юрий куклачев

театр кошек куклачева

кошки

новости культуры

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Чтобы обычная кошка быстро научилась трюкам, нужно выбирать психически устойчивое, не пугливое животное, а также наблюдать за его поведением и подсказками, которые оно само дает человеку, рассказал РИА Новости артист цирка, клоун и создатель Театра кошек Юрий Куклачев."Я смотрю кошкам в глаза. Нужно, чтобы животное было психически нормальное, потому что есть кошки, которые пугливы от природы… Нужно животное с нормальной психикой, плюс умение аккуратно, правильно ввести ее в процесс. Чтобы у кошки не было напряжения, чтобы для нее это было радостью, праздником, игрой… Кошка сама подсказывает, за ней надо наблюдать, как за детьми. Ваш ребенок должен стать вашим другом", - рассказал артист.Куклачев отметил, что в домашних условиях кошки достаточно легко поддаются обучению, в то время как сделать из животного артиста для выступления на сцене зачастую бывает непросто.Более того, Куклачев сообщил, что универсального срока, за который кошка может обучиться трюкам, нет - все очень индивидуально."Все по-разному. Это очень сложно сказать. Иногда процесс занимает два часа, иногда месяц, иногда неделю, иногда год. Непредсказуемо", - подытожил артист.

https://ria.ru/20220125/kotyata-1769377309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Она сама подсказывает, надо наблюдать": Куклачев рассказал, как сделать из кошки артистку Куклачев рассказал, как быстро сделать из кошки артистку 2022-01-28T11:58 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий куклачев, театр кошек куклачева, кошки, новости культуры