https://ria.ru/20220128/kuba-1769926425.html
Россия и Куба планируют новые контакты в военно-технической сфере
Россия и Куба планируют новые контакты в военно-технической сфере - РИА Новости, 28.01.2022
Россия и Куба планируют новые контакты в военно-технической сфере
Россия и Куба поддерживают интенсивный межведомственный диалог в военно-технической сфере, на повестке дня стоят новые контакты на различных уровнях, сообщил... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:56
2022-01-28T10:56
2022-01-28T17:39
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куба
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МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Россия и Куба поддерживают интенсивный межведомственный диалог в военно-технической сфере, на повестке дня стоят новые контакты на различных уровнях, сообщил РИА Новости российский посол на Кубе Андрей Гуськов.Важную роль в продвижении совместных проектов в военно-технической сфере, по словам Гуськова, играет рабочая группа в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Интенсивность контактов России и Кубы объясняется давними партнерскими связями - многие кубинские военнослужащие прошли обучение в российских профильных вузах и военных академиях, а сама армия оснащена военной техникой и вооружением российского производства."Мы продолжаем плотно взаимодействовать на этом направлении, оказывая поддержку партнерам в укреплении боеспособности Революционных Вооружённых сил Республики. Наше сотрудничество основано на взаимных договоренностях при неукоснительном соблюдении имеющихся у сторон международных обязательств", - сказал Гуськов.В среду министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что президент России Владимир Путин в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.
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вмф рф, венесуэла, куба, владимир путин, сергей лавров, николай евменов, россия
10:56 28.01.2022 (обновлено: 17:39 28.01.2022)
Россия и Куба планируют новые контакты в военно-технической сфере
Посол: Москва и Гавана планируют новые контакты в военно-технической сфере
МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Россия и Куба поддерживают интенсивный межведомственный диалог в военно-технической сфере, на повестке дня стоят новые контакты на различных уровнях, сообщил РИА Новости российский посол на Кубе Андрей Гуськов.
"Мы поддерживаем интенсивный диалог между ведомствами и регулярно обмениваемся делегациями - в феврале 2020 года остров посетил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов
, на повестке стоят и другие контакты по линии соответствующих министерств на различных уровнях", - сказал глава российской дипмиссии.
Важную роль в продвижении совместных проектов в военно-технической сфере, по словам Гуськова, играет рабочая группа в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Интенсивность контактов России и Кубы объясняется давними партнерскими связями - многие кубинские военнослужащие прошли обучение в российских профильных вузах и военных академиях, а сама армия оснащена военной техникой и вооружением российского производства.
"Мы продолжаем плотно взаимодействовать на этом направлении, оказывая поддержку партнерам в укреплении боеспособности Революционных Вооружённых сил Республики. Наше сотрудничество основано на взаимных договоренностях при неукоснительном соблюдении имеющихся у сторон международных обязательств", - сказал Гуськов.
В среду министр иностранных дел Сергей Лавров
отмечал, что президент России Владимир Путин
в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы
, Венесуэлы
и Никарагуа
договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.