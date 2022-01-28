https://ria.ru/20220128/kuba-1769926425.html

Россия и Куба планируют новые контакты в военно-технической сфере

Россия и Куба планируют новые контакты в военно-технической сфере - РИА Новости, 28.01.2022

Россия и Куба планируют новые контакты в военно-технической сфере

Россия и Куба поддерживают интенсивный межведомственный диалог в военно-технической сфере, на повестке дня стоят новые контакты на различных уровнях, сообщил... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T10:56

2022-01-28T10:56

2022-01-28T17:39

вмф рф

венесуэла

куба

владимир путин

сергей лавров

николай евменов

россия

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МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Россия и Куба поддерживают интенсивный межведомственный диалог в военно-технической сфере, на повестке дня стоят новые контакты на различных уровнях, сообщил РИА Новости российский посол на Кубе Андрей Гуськов.Важную роль в продвижении совместных проектов в военно-технической сфере, по словам Гуськова, играет рабочая группа в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Интенсивность контактов России и Кубы объясняется давними партнерскими связями - многие кубинские военнослужащие прошли обучение в российских профильных вузах и военных академиях, а сама армия оснащена военной техникой и вооружением российского производства."Мы продолжаем плотно взаимодействовать на этом направлении, оказывая поддержку партнерам в укреплении боеспособности Революционных Вооружённых сил Республики. Наше сотрудничество основано на взаимных договоренностях при неукоснительном соблюдении имеющихся у сторон международных обязательств", - сказал Гуськов.В среду министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что президент России Владимир Путин в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.

https://ria.ru/20220126/lavrov-1769589513.html

венесуэла

куба

россия

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вмф рф, венесуэла, куба, владимир путин, сергей лавров, николай евменов, россия