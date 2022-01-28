Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/kuba-1769926425.html
Россия и Куба планируют новые контакты в военно-технической сфере
Россия и Куба планируют новые контакты в военно-технической сфере - РИА Новости, 28.01.2022
Россия и Куба планируют новые контакты в военно-технической сфере
Россия и Куба поддерживают интенсивный межведомственный диалог в военно-технической сфере, на повестке дня стоят новые контакты на различных уровнях, сообщил... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:56
2022-01-28T17:39
вмф рф
венесуэла
куба
владимир путин
сергей лавров
николай евменов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148241/01/1482410143_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e974ceb42e40196b34953fb59212b4d.jpg
МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Россия и Куба поддерживают интенсивный межведомственный диалог в военно-технической сфере, на повестке дня стоят новые контакты на различных уровнях, сообщил РИА Новости российский посол на Кубе Андрей Гуськов.Важную роль в продвижении совместных проектов в военно-технической сфере, по словам Гуськова, играет рабочая группа в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Интенсивность контактов России и Кубы объясняется давними партнерскими связями - многие кубинские военнослужащие прошли обучение в российских профильных вузах и военных академиях, а сама армия оснащена военной техникой и вооружением российского производства."Мы продолжаем плотно взаимодействовать на этом направлении, оказывая поддержку партнерам в укреплении боеспособности Революционных Вооружённых сил Республики. Наше сотрудничество основано на взаимных договоренностях при неукоснительном соблюдении имеющихся у сторон международных обязательств", - сказал Гуськов.В среду министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что президент России Владимир Путин в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.
https://ria.ru/20220126/lavrov-1769589513.html
венесуэла
куба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148241/01/1482410143_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ace8426fda0441d7cb08db83f23b2994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вмф рф, венесуэла, куба, владимир путин, сергей лавров, николай евменов, россия
10:56 28.01.2022 (обновлено: 17:39 28.01.2022)
 
Россия и Куба планируют новые контакты в военно-технической сфере

Посол: Москва и Гавана планируют новые контакты в военно-технической сфере

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг Кубы на балконе в исторической части Гаваны
Флаг Кубы на балконе в исторической части Гаваны - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Флаг Кубы на балконе в исторической части Гаваны
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Россия и Куба поддерживают интенсивный межведомственный диалог в военно-технической сфере, на повестке дня стоят новые контакты на различных уровнях, сообщил РИА Новости российский посол на Кубе Андрей Гуськов.
"Мы поддерживаем интенсивный диалог между ведомствами и регулярно обмениваемся делегациями - в феврале 2020 года остров посетил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, на повестке стоят и другие контакты по линии соответствующих министерств на различных уровнях", - сказал глава российской дипмиссии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в ходе правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 13:03
Лавров оценил итоги диалогов Путина с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа
Важную роль в продвижении совместных проектов в военно-технической сфере, по словам Гуськова, играет рабочая группа в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Интенсивность контактов России и Кубы объясняется давними партнерскими связями - многие кубинские военнослужащие прошли обучение в российских профильных вузах и военных академиях, а сама армия оснащена военной техникой и вооружением российского производства.
"Мы продолжаем плотно взаимодействовать на этом направлении, оказывая поддержку партнерам в укреплении боеспособности Революционных Вооружённых сил Республики. Наше сотрудничество основано на взаимных договоренностях при неукоснительном соблюдении имеющихся у сторон международных обязательств", - сказал Гуськов.
В среду министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что президент России Владимир Путин в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.
 
ВМФ РФВенесуэлаКубаВладимир ПутинСергей ЛавровНиколай ЕвменовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
Лента новостейМолния
FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона