https://ria.ru/20220128/kuba-1769925907.html

Посол в Гаване рассказал о военном сотрудничестве России и Кубы

Посол в Гаване рассказал о военном сотрудничестве России и Кубы - РИА Новости, 28.01.2022

Посол в Гаване рассказал о военном сотрудничестве России и Кубы

Сотрудничество России и Кубы в военно-технической сфере активно развивается многие годы и нацелено на укрепление обороноспособности и нацбезопасности двух стран РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T10:53

2022-01-28T10:53

2022-01-28T10:53

в мире

куба

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585220372_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_16f53a964b22c437bd6085bfc1d27ffb.jpg

МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Сотрудничество России и Кубы в военно-технической сфере активно развивается многие годы и нацелено на укрепление обороноспособности и нацбезопасности двух стран при соблюдении международных обязательств, заявил РИА Новости российский посол на Кубе Андрей Гуськов."Наше сотрудничество в военно-технической сфере активно развивается еще с советских времен, оно носит конструктивный и неконъюнктурный характер. При развитии сотрудничества в области ВТС с Кубой мы исходим, прежде всего, из интересов укрепления обороноспособности наших стран, обеспечения национальной безопасности в современном турбулентном мире", - заявил дипломат. При этом, по словам Гуськова, на развитие отношений в военной и военно-технической сфере не могут не влиять внешние факторы и актуальная международная повестка.В среду министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что президент России Владимир Путин в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.

https://ria.ru/20220127/gosdep-1769881837.html

куба

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, куба, россия