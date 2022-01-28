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Посол в Гаване рассказал о военном сотрудничестве России и Кубы
Посол в Гаване рассказал о военном сотрудничестве России и Кубы - РИА Новости, 28.01.2022
Посол в Гаване рассказал о военном сотрудничестве России и Кубы
Сотрудничество России и Кубы в военно-технической сфере активно развивается многие годы и нацелено на укрепление обороноспособности и нацбезопасности двух стран РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:53
2022-01-28T10:53
в мире
куба
россия
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МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Сотрудничество России и Кубы в военно-технической сфере активно развивается многие годы и нацелено на укрепление обороноспособности и нацбезопасности двух стран при соблюдении международных обязательств, заявил РИА Новости российский посол на Кубе Андрей Гуськов."Наше сотрудничество в военно-технической сфере активно развивается еще с советских времен, оно носит конструктивный и неконъюнктурный характер. При развитии сотрудничества в области ВТС с Кубой мы исходим, прежде всего, из интересов укрепления обороноспособности наших стран, обеспечения национальной безопасности в современном турбулентном мире", - заявил дипломат. При этом, по словам Гуськова, на развитие отношений в военной и военно-технической сфере не могут не влиять внешние факторы и актуальная международная повестка.В среду министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что президент России Владимир Путин в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.
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в мире, куба, россия
10:53 28.01.2022
 
Посол в Гаване рассказал о военном сотрудничестве России и Кубы

Посол в Гаване Гуськов: военное сотрудничество с Кубой не зависит от конъюнктуры

© Андрей СоловьевГавана
Гавана
© Андрей Соловьев
Гавана
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МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Сотрудничество России и Кубы в военно-технической сфере активно развивается многие годы и нацелено на укрепление обороноспособности и нацбезопасности двух стран при соблюдении международных обязательств, заявил РИА Новости российский посол на Кубе Андрей Гуськов.
"Наше сотрудничество в военно-технической сфере активно развивается еще с советских времен, оно носит конструктивный и неконъюнктурный характер. При развитии сотрудничества в области ВТС с Кубой мы исходим, прежде всего, из интересов укрепления обороноспособности наших стран, обеспечения национальной безопасности в современном турбулентном мире", - заявил дипломат. При этом, по словам Гуськова, на развитие отношений в военной и военно-технической сфере не могут не влиять внешние факторы и актуальная международная повестка.
В среду министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что президент России Владимир Путин в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.
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