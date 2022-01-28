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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220128/krym-1769906580.html
Суд Нидерландов рассмотрит жалобу крымских музеев о скифском золоте
Суд Нидерландов рассмотрит жалобу крымских музеев о скифском золоте - РИА Новости, 28.01.2022
Суд Нидерландов рассмотрит жалобу крымских музеев о скифском золоте
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу от крымских музеев на решение передать коллекцию "скифского золота" Киеву, сообщила РИА... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T08:55
2022-01-28T11:12
амстердам
нидерланды
ситуация вокруг коллекции скифского золота
центральный музей тавриды
россия
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу от крымских музеев на решение передать коллекцию "скифского золота" Киеву, сообщила РИА Новости директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.Документ поступил в суд 26 января."Кассация &lt;…&gt; принята к рассмотрению. Подтверждение суда есть. Что касается даты рассмотрения — об этом станет известно позднее. В ходе работы суда и подготовки к нему еще возможна подача дополнительных документов", — сказала Умрихина, подчеркнув, что жалобу вновь подали от крымских музеев.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Всего это примерно две тысячи экспонатов. В феврале 2014-го их отправили на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения полуострова с Россией права на коллекцию заявил Киев. Тогда Университет Амстердама — куратор музея — решил не возвращать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.В конце 2016 года окружной суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Представители Крыма обжаловали это, и в 2019-м суд принял промежуточное решение, что норма к этому делу не применима.В октябре 2021-го апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине "до стабилизации ситуации" на полуострове. При этом подчеркивалось, что вопрос о принадлежности коллекции не рассматривался: только о передаче.
https://radiosputnik.ria.ru/20220119/zoloto-1768493426.html
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амстердам, нидерланды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, центральный музей тавриды, россия
08:55 28.01.2022 (обновлено: 11:12 28.01.2022)
 
Суд Нидерландов рассмотрит жалобу крымских музеев о скифском золоте

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассацию музеев Крыма о скифском золоте

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу от крымских музеев на решение передать коллекцию "скифского золота" Киеву, сообщила РИА Новости директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.
Документ поступил в суд 26 января.
"Кассация <…> принята к рассмотрению. Подтверждение суда есть. Что касается даты рассмотрения — об этом станет известно позднее. В ходе работы суда и подготовки к нему еще возможна подача дополнительных документов", — сказала Умрихина, подчеркнув, что жалобу вновь подали от крымских музеев.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
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Всего это примерно две тысячи экспонатов. В феврале 2014-го их отправили на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения полуострова с Россией права на коллекцию заявил Киев. Тогда Университет Амстердама — куратор музея — решил не возвращать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
В конце 2016 года окружной суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Представители Крыма обжаловали это, и в 2019-м суд принял промежуточное решение, что норма к этому делу не применима.
В октябре 2021-го апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине "до стабилизации ситуации" на полуострове. При этом подчеркивалось, что вопрос о принадлежности коллекции не рассматривался: только о передаче.
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КультураАмстердамНидерландыСитуация вокруг коллекции скифского золотаЦентральный музей ТавридыРоссия
 
 
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