https://ria.ru/20220128/krym-1769906580.html

Суд Нидерландов рассмотрит жалобу крымских музеев о скифском золоте

Суд Нидерландов рассмотрит жалобу крымских музеев о скифском золоте - РИА Новости, 28.01.2022

Суд Нидерландов рассмотрит жалобу крымских музеев о скифском золоте

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу от крымских музеев на решение передать коллекцию "скифского золота" Киеву, сообщила РИА... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T08:55

2022-01-28T08:55

2022-01-28T11:12

амстердам

нидерланды

ситуация вокруг коллекции скифского золота

центральный музей тавриды

россия

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу от крымских музеев на решение передать коллекцию "скифского золота" Киеву, сообщила РИА Новости директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.Документ поступил в суд 26 января."Кассация <…> принята к рассмотрению. Подтверждение суда есть. Что касается даты рассмотрения — об этом станет известно позднее. В ходе работы суда и подготовки к нему еще возможна подача дополнительных документов", — сказала Умрихина, подчеркнув, что жалобу вновь подали от крымских музеев.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Всего это примерно две тысячи экспонатов. В феврале 2014-го их отправили на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения полуострова с Россией права на коллекцию заявил Киев. Тогда Университет Амстердама — куратор музея — решил не возвращать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.В конце 2016 года окружной суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Представители Крыма обжаловали это, и в 2019-м суд принял промежуточное решение, что норма к этому делу не применима.В октябре 2021-го апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине "до стабилизации ситуации" на полуострове. При этом подчеркивалось, что вопрос о принадлежности коллекции не рассматривался: только о передаче.

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/zoloto-1768493426.html

https://ria.ru/20220119/zoloto-1768544354.html

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амстердам, нидерланды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, центральный музей тавриды, россия