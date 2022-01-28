https://ria.ru/20220128/kriptovalyuta-1770067934.html

ЦБ ознакомился с дорожной картой регулирования оборота криптовалют

ЦБ ознакомился с дорожной картой регулирования оборота криптовалют - РИА Новости, 28.01.2022

ЦБ ознакомился с дорожной картой регулирования оборота криптовалют

Банк России ознакомился с дорожной картой регулирования оборота криптовалют, однако по-прежнему выступает за запрет на выпуск частных криптовалют на территории... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:58

2022-01-28T19:58

2022-01-28T19:58

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий чернышенко

россия

криптовалюта

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Банк России ознакомился с дорожной картой регулирования оборота криптовалют, однако по-прежнему выступает за запрет на выпуск частных криптовалют на территории страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.По данным издания РБК, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту регулирования операций с криптовалютами на период до конца года. Этот план, как указывается, предусматривает регулирование, а не запрет, а также идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. Вошедшие в документ предложения поддержаны всеми ведомствами, в том числе Минфином, Генпрокуратурой, Минэкономразвития, кроме Центробанка, который выступает за запрет оборота криптовалюты на территории России."Мы ознакомились с проектом дорожной карты, о которой идет речь. Предложения Банка России по доработке проекта направлены в правительство Российской Федерации. Что касается предложений, связанных с регулированием криптовалют, то позиция Банка России следующая. Мы считаем необходимым подготовить федеральный закон, устанавливающий запрет на выпуск и обращение на территории Российской Федерации частной цифровой валюты, а также определяющий ответственность за нарушение данного запрета", - сообщил регулятор.Банк России неоднократно отмечал высокие риски для устойчивости и стабильности финансовой системы России, связанные с оборотом и использованием криптовалют. А ранее в январе он выпустил доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

https://ria.ru/20220128/kriptovalyuta-1770066980.html

https://ria.ru/20220128/finansy-1770002803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий чернышенко, россия, криптовалюта