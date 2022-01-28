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В Госдуме пообещали поддержать дорожную карту по регулированию криптовалют
В Госдуме пообещали поддержать дорожную карту по регулированию криптовалют - РИА Новости, 28.01.2022
В Госдуме пообещали поддержать дорожную карту по регулированию криптовалют
В Госдуме поддержат "дорожную карту" правительства по регулированию криптовалют, рассказал РИА Новости первый замглавы комитета по безопасности и... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:41
2022-01-28T19:28
политика
госдума рф
андрей луговой
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Госдуме поддержат "дорожную карту" правительства по регулированию криптовалют, рассказал РИА Новости первый замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил этот документ, который предусматривает регулирование, а не запрет цифровых валют, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. В разработке участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России."Когда мы говорим о цифровых финансовых активах, о криптовалюте, о крипторынке, мы должны понимать, что мы не просто пытаемся внести поправки в те или иные законопроекты, мы пытаемся отрегулировать новую сущность, с которой столкнулся весь мир, и свою позицию мы должны определить", — подчеркнул Луговой.Кроме того, политик отметил, что считает полный запрет этого рынка "неконструктивным", поскольку он обеспечит уход в черную зону экономики тех, кто владеет или собирается владеть криптоактивами."Безусловно, этот запрет подорвет доверие граждан Российской Федерации к власти. Конечно, существуют риски, конечно, необходимо взвесить все за и против, но мы должны принять самое активное участие в регулировании всех этих процессов", — добавил он.Для реализации инициатив в рамках "дорожной карты" потребуется внести огромный объем законодательных поправок, добавил парламентарий."Законодательные поправки будут исчисляться десятками, если не сотнями. Кроме того, нам придется регулировать вопросы майнинга, вносить значительное количество изменений в правительственные постановления, распоряжения и другие нормативно-правовые акты", — констатировал Луговой.Банк России на прошлой неделе опубликовал консультационный доклад, в котором предложил запретить оборот и майнинг криптовалюты в стране, при этом не ограничивать ее владение. В свою очередь, Министерство финансов выступило против таких ограничений.
https://ria.ru/20220127/kriptovalyuta-1769784008.html
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политика, госдума рф, андрей луговой, дмитрий чернышенко, россия
15:41 28.01.2022 (обновлено: 19:28 28.01.2022)
 
В Госдуме пообещали поддержать дорожную карту по регулированию криптовалют

Депутат Луговой: Госдума поддержит дорожную карту по регулированию криптовалют

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы России
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Госдуме поддержат "дорожную карту" правительства по регулированию криптовалют, рассказал РИА Новости первый замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил этот документ, который предусматривает регулирование, а не запрет цифровых валют, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. В разработке участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.
"Когда мы говорим о цифровых финансовых активах, о криптовалюте, о крипторынке, мы должны понимать, что мы не просто пытаемся внести поправки в те или иные законопроекты, мы пытаемся отрегулировать новую сущность, с которой столкнулся весь мир, и свою позицию мы должны определить", — подчеркнул Луговой.
Кроме того, политик отметил, что считает полный запрет этого рынка "неконструктивным", поскольку он обеспечит уход в черную зону экономики тех, кто владеет или собирается владеть криптоактивами.
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"Безусловно, этот запрет подорвет доверие граждан Российской Федерации к власти. Конечно, существуют риски, конечно, необходимо взвесить все за и против, но мы должны принять самое активное участие в регулировании всех этих процессов", — добавил он.
Для реализации инициатив в рамках "дорожной карты" потребуется внести огромный объем законодательных поправок, добавил парламентарий.
"Законодательные поправки будут исчисляться десятками, если не сотнями. Кроме того, нам придется регулировать вопросы майнинга, вносить значительное количество изменений в правительственные постановления, распоряжения и другие нормативно-правовые акты", — констатировал Луговой.
Банк России на прошлой неделе опубликовал консультационный доклад, в котором предложил запретить оборот и майнинг криптовалюты в стране, при этом не ограничивать ее владение. В свою очередь, Министерство финансов выступило против таких ограничений.
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ПолитикаГосдума РФАндрей ЛуговойДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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