https://ria.ru/20220128/kriptovalyuta-1770008266.html

В Госдуме пообещали поддержать дорожную карту по регулированию криптовалют

В Госдуме пообещали поддержать дорожную карту по регулированию криптовалют - РИА Новости, 28.01.2022

В Госдуме пообещали поддержать дорожную карту по регулированию криптовалют

В Госдуме поддержат "дорожную карту" правительства по регулированию криптовалют, рассказал РИА Новости первый замглавы комитета по безопасности и... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:41

2022-01-28T15:41

2022-01-28T19:28

политика

госдума рф

андрей луговой

дмитрий чернышенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Госдуме поддержат "дорожную карту" правительства по регулированию криптовалют, рассказал РИА Новости первый замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил этот документ, который предусматривает регулирование, а не запрет цифровых валют, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. В разработке участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России."Когда мы говорим о цифровых финансовых активах, о криптовалюте, о крипторынке, мы должны понимать, что мы не просто пытаемся внести поправки в те или иные законопроекты, мы пытаемся отрегулировать новую сущность, с которой столкнулся весь мир, и свою позицию мы должны определить", — подчеркнул Луговой.Кроме того, политик отметил, что считает полный запрет этого рынка "неконструктивным", поскольку он обеспечит уход в черную зону экономики тех, кто владеет или собирается владеть криптоактивами."Безусловно, этот запрет подорвет доверие граждан Российской Федерации к власти. Конечно, существуют риски, конечно, необходимо взвесить все за и против, но мы должны принять самое активное участие в регулировании всех этих процессов", — добавил он.Для реализации инициатив в рамках "дорожной карты" потребуется внести огромный объем законодательных поправок, добавил парламентарий."Законодательные поправки будут исчисляться десятками, если не сотнями. Кроме того, нам придется регулировать вопросы майнинга, вносить значительное количество изменений в правительственные постановления, распоряжения и другие нормативно-правовые акты", — констатировал Луговой.Банк России на прошлой неделе опубликовал консультационный доклад, в котором предложил запретить оборот и майнинг криптовалюты в стране, при этом не ограничивать ее владение. В свою очередь, Министерство финансов выступило против таких ограничений.

https://ria.ru/20220127/kriptovalyuta-1769784008.html

https://ria.ru/20220126/mayning-1769647271.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, госдума рф, андрей луговой, дмитрий чернышенко, россия