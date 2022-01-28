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Американцы и европейцы приготовились к Армагеддону
Жители США и Европы приготовились к Армагеддону - РИА Новости, 28.01.2022
Американцы и европейцы приготовились к Армагеддону
Пользователи американского форума Reddit оценили возможность скорого распада США. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:45
2022-01-28T12:37
в мире
сша
италия
европа
великобритания
рональд рейган
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit оценили возможность скорого распада США.Поводом для обсуждения стала публикация одного из подписчиков, в которой он рассуждает о качестве жизни представителей среднего класса в Америке, многие из которых в возрасте 30 лет до сих пор не могут позволить себе отдельное от родителей жилье."Я ем рамен за пятьдесят центов и куриные наггетсы каждый чертов день. У меня даже нет Netflix или кабельного телевидения", — присоединился awms11."Еще Рейган положил начало конца", — убежден Plant_table_couch.Любопытно, что наибольший отклик этот пост получил со стороны пользователей, проживающих в других странах."Средняя стоимость дома в Великобритании каждый месяц становится выше средней по стране зарплаты. Это значит, что, даже если среднестатистический житель будет откладывать сто процентов своей зарплаты, он никогда не сможет купить средний дом", — добавил white-tealeaf."Бро, я не из Штатов, но у нас тут тоже все довольно мрачно… богатые становятся богаче, а бедные беднеют", — поделился HURRICANE_X.Многие комментаторы заключили, что Армагеддон уже начался, однако речь идет не о ядерном апокалипсисе, а об окончании эры комфорта.
https://ria.ru/20210903/eksperty-1748590853.html
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в мире, сша, италия, европа, великобритания, рональд рейган
10:45 28.01.2022 (обновлено: 12:37 28.01.2022)
 
Жители США и Европы приготовились к Армагеддону

Пользователи Reddit: деградация уровня жизни свидетельствует о скором крушении Запада

© REUTERS / Henry NichollsПрохожие на Трафальгарской площади в Лондоне
Прохожие на Трафальгарской площади в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Прохожие на Трафальгарской площади в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit оценили возможность скорого распада США.
Поводом для обсуждения стала публикация одного из подписчиков, в которой он рассуждает о качестве жизни представителей среднего класса в Америке, многие из которых в возрасте 30 лет до сих пор не могут позволить себе отдельное от родителей жилье.

"На грани краха находятся не только США, но и вся западная цивилизация", — считает Brass_Ensemble.

"Я ем рамен за пятьдесят центов и куриные наггетсы каждый чертов день. У меня даже нет Netflix или кабельного телевидения", — присоединился awms11.
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"Еще Рейган положил начало конца", — убежден Plant_table_couch.
Любопытно, что наибольший отклик этот пост получил со стороны пользователей, проживающих в других странах.

"Добро пожаловать в Италию последних пятидесяти лет: недоступная недвижимость и жизнь с предками", — рассказал Cinderpath.

"Средняя стоимость дома в Великобритании каждый месяц становится выше средней по стране зарплаты. Это значит, что, даже если среднестатистический житель будет откладывать сто процентов своей зарплаты, он никогда не сможет купить средний дом", — добавил white-tealeaf.
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"Бро, я не из Штатов, но у нас тут тоже все довольно мрачно… богатые становятся богаче, а бедные беднеют", — поделился HURRICANE_X.

"Так повсюду. Моя мать-француженка живет в азиатской стране. Однажды она сказала, что при присмотре новостей из Европы ей кажется, что западная цивилизация рушится", — написал noeyedear971.

Многие комментаторы заключили, что Армагеддон уже начался, однако речь идет не о ядерном апокалипсисе, а об окончании эры комфорта.
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