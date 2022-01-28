https://ria.ru/20220128/krakh-1769924238.html

Американцы и европейцы приготовились к Армагеддону

Жители США и Европы приготовились к Армагеддону - РИА Новости, 28.01.2022

Американцы и европейцы приготовились к Армагеддону

Пользователи американского форума Reddit оценили возможность скорого распада США. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T10:45

2022-01-28T10:45

2022-01-28T12:37

в мире

сша

италия

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рональд рейган

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit оценили возможность скорого распада США.Поводом для обсуждения стала публикация одного из подписчиков, в которой он рассуждает о качестве жизни представителей среднего класса в Америке, многие из которых в возрасте 30 лет до сих пор не могут позволить себе отдельное от родителей жилье."Я ем рамен за пятьдесят центов и куриные наггетсы каждый чертов день. У меня даже нет Netflix или кабельного телевидения", — присоединился awms11."Еще Рейган положил начало конца", — убежден Plant_table_couch.Любопытно, что наибольший отклик этот пост получил со стороны пользователей, проживающих в других странах."Средняя стоимость дома в Великобритании каждый месяц становится выше средней по стране зарплаты. Это значит, что, даже если среднестатистический житель будет откладывать сто процентов своей зарплаты, он никогда не сможет купить средний дом", — добавил white-tealeaf."Бро, я не из Штатов, но у нас тут тоже все довольно мрачно… богатые становятся богаче, а бедные беднеют", — поделился HURRICANE_X.Многие комментаторы заключили, что Армагеддон уже начался, однако речь идет не о ядерном апокалипсисе, а об окончании эры комфорта.

https://ria.ru/20210903/eksperty-1748590853.html

https://ria.ru/20220118/posylki-1768384048.html

https://ria.ru/20211129/apokalipsis-1761194901.html

сша

италия

европа

великобритания

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в мире, сша, италия, европа, великобритания, рональд рейган