Инфекционист рассказал, когда число новых случаев COVID достигнет ста тысяч
Врач Вознесенский: число новых случаев COVID в сутки может достигнуть ста тысяч за неделю
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Шестизначные показатели ежедневной заболеваемости коронавирусом в России могут быть достигнуты уже в течение недели, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
В январе, выступая на на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что неблагоприятный вариант прогноза ситуации с коронавирусом в России не исключает, что число новых случаев заражения в сутки может достигнуть шестизначных чисел.
"Анна Юрьевна Попова, глава Роспотребнадзора, предвещала то, что мы можем достигнуть показателя ежедневной заболеваемости более 100 тысяч. Когда этот прогноз был сделан в начале года, очень многими экспертами высказывались сомнения по поводу того, что такие цифры могут быть достигнуты. Та динамика, которую мы видим сейчас, вполне позволяет достичь этого показателя в течение следующей недели от сегодняшнего дня (27 января - ред.)", - сказал Вознесенский.
В четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за сутки в России подтверждено 88 816 новых случаев COVID-19, умерли 665 человек с этим заболеванием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что перегрева системы здравоохранения из-за госпитализаций заразившихся коронавирусом нет, хотя это возможно, но все меры принимаются.