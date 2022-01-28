https://ria.ru/20220128/kovid-1769895132.html

Инфекционист рассказал, когда число новых случаев COVID достигнет ста тысяч

Инфекционист рассказал, когда число новых случаев COVID достигнет ста тысяч - РИА Новости, 28.01.2022

Инфекционист рассказал, когда число новых случаев COVID достигнет ста тысяч

Шестизначные показатели ежедневной заболеваемости коронавирусом в России могут быть достигнуты уже в течение недели, заявил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T03:23

2022-01-28T03:23

2022-01-28T03:23

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

сергей вознесенский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585786558_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_c07cfd775a6ae64af784824430433cbf.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Шестизначные показатели ежедневной заболеваемости коронавирусом в России могут быть достигнуты уже в течение недели, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.В январе, выступая на на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что неблагоприятный вариант прогноза ситуации с коронавирусом в России не исключает, что число новых случаев заражения в сутки может достигнуть шестизначных чисел.В четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за сутки в России подтверждено 88 816 новых случаев COVID-19, умерли 665 человек с этим заболеванием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что перегрева системы здравоохранения из-за госпитализаций заразившихся коронавирусом нет, хотя это возможно, но все меры принимаются.

https://ria.ru/20220127/omikron-1769754675.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей вознесенский