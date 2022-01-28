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Религиовед сравнил манипулятивные коучинги с деструктивными культами
Религиовед сравнил манипулятивные коучинги с деструктивными культами - РИА Новости, 28.01.2022
Религиовед сравнил манипулятивные коучинги с деструктивными культами
Психологические коучинги и так называемые "секс-тренинги", вовлекающие людей при помощи манипулятивных схем, можно назвать мошенничеством и сравнить с... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:35
2022-01-28T10:38
роман силантьев
московский государственный лингвистический университет
мошенничество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Психологические коучинги и так называемые "секс-тренинги", вовлекающие людей при помощи манипулятивных схем, можно назвать мошенничеством и сравнить с деструктивными культами, заявил РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), профессор кафедры теологии и заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев."Да, [их можно рассматривать как культы]. Есть разные степени тяжести вовлечения. "Марафон желаний" - это самая примитивная и безобидная схема, где люди просто деньги тратят. Бывают особо тяжелые случаи психокультов, называемые "секс-тренингами". Так называемые "тренинги", которые с сексуальной сферой связаны - там действительно более тяжелые явления: вовлечение в проституцию, изнасилование, истязания существуют. Женщина, туда попавшая, рискует не только семью потерять, а она рискует стать проституткой или подвергнуться сексуальному насилию", - сказал Силантьев.При этом, по его мнению, особенно страдают семьи, так как значительная часть клиентов таких тренингов - женщины, состоящие в браке. "Обычно участие в этих тренингах заканчивается распадом семьи, потому что их учат там, что они королевы, что их должны любить только потому, что они есть, они никому ничего не должны, не должны любить мужчин, а рассматривать их как источник благосостояния, и не более того. На этой почве увеличивается число разводов, распавшихся семей", - добавил эксперт.Силантьев убежден, что подобные тренинги – "особо опасный вид мошенничества". Он "не только наносит вред благосостоянию, но и обычно создает психические проблемы" - из-за использования манипулятивных технологий, с помощью которых у людей выманивают деньги и заставляют их тратить время на бессмысленные действия."Простейшая, примитивнейшая манипулятивная схема, но, тем не менее, желающих в нее поиграть хватает. Фильмы снимают: вот, фильм "Марафон желаний" вышел два года назад… Когда людям предлагают просить чего-то у вселенной. Если у них что-то появляется, то это заслуга тренера или коуча и надо вложиться туда еще сильнее, чтобы получить еще больше благ. Если что-то не получается, то надо тем более вложиться сильнее: купить вип-курс и ждать у моря погоды", - пояснил Силантьев.По его словам, "это проблема". "Я лично считаю, что как мошенников этих людей следует привлекать", - заключил эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20210913/trening-1749823384.html
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роман силантьев, московский государственный лингвистический университет, мошенничество
10:35 28.01.2022 (обновлено: 10:38 28.01.2022)
 
Религиовед сравнил манипулятивные коучинги с деструктивными культами

Профессор МГЛУ Силантьев: манипулятивные коучинги можно сравнить с деструктивными культами

© DepositphotosСлушатели на лекции
Слушатели на лекции - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos
Слушатели на лекции
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Психологические коучинги и так называемые "секс-тренинги", вовлекающие людей при помощи манипулятивных схем, можно назвать мошенничеством и сравнить с деструктивными культами, заявил РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), профессор кафедры теологии и заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.
"Да, [их можно рассматривать как культы]. Есть разные степени тяжести вовлечения. "Марафон желаний" - это самая примитивная и безобидная схема, где люди просто деньги тратят. Бывают особо тяжелые случаи психокультов, называемые "секс-тренингами". Так называемые "тренинги", которые с сексуальной сферой связаны - там действительно более тяжелые явления: вовлечение в проституцию, изнасилование, истязания существуют. Женщина, туда попавшая, рискует не только семью потерять, а она рискует стать проституткой или подвергнуться сексуальному насилию", - сказал Силантьев.
Коллеги - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября 2021, 11:15Сказано в эфире
Коучи и шарлатаны. Как выбрать тренинг по финансовой грамотности?
При этом, по его мнению, особенно страдают семьи, так как значительная часть клиентов таких тренингов - женщины, состоящие в браке. "Обычно участие в этих тренингах заканчивается распадом семьи, потому что их учат там, что они королевы, что их должны любить только потому, что они есть, они никому ничего не должны, не должны любить мужчин, а рассматривать их как источник благосостояния, и не более того. На этой почве увеличивается число разводов, распавшихся семей", - добавил эксперт.
Силантьев убежден, что подобные тренинги – "особо опасный вид мошенничества". Он "не только наносит вред благосостоянию, но и обычно создает психические проблемы" - из-за использования манипулятивных технологий, с помощью которых у людей выманивают деньги и заставляют их тратить время на бессмысленные действия.
"Простейшая, примитивнейшая манипулятивная схема, но, тем не менее, желающих в нее поиграть хватает. Фильмы снимают: вот, фильм "Марафон желаний" вышел два года назад… Когда людям предлагают просить чего-то у вселенной. Если у них что-то появляется, то это заслуга тренера или коуча и надо вложиться туда еще сильнее, чтобы получить еще больше благ. Если что-то не получается, то надо тем более вложиться сильнее: купить вип-курс и ждать у моря погоды", - пояснил Силантьев.
По его словам, "это проблема". "Я лично считаю, что как мошенников этих людей следует привлекать", - заключил эксперт.
 
Роман СилантьевМосковский государственный лингвистический университетМошенничество
 
 
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