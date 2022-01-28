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Джилл Байден поделилась фото кошки, которая поселилась в Белом доме
Джилл Байден поделилась фото кошки, которая поселилась в Белом доме - РИА Новости, 28.01.2022
Джилл Байден поделилась фото кошки, которая поселилась в Белом доме
Семья президента США Джо Байдена завела кошку по кличке Уиллоу - в Белом доме поселилась кошка из штата Пенсильвания, куда Байдены отправились в 2020 году в... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:42
2022-01-28T16:42
в мире
сша
пенсильвания
джо байден
джилл байден
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Семья президента США Джо Байдена завела кошку по кличке Уиллоу - в Белом доме поселилась кошка из штата Пенсильвания, куда Байдены отправились в 2020 году в рамках предвыборной кампании."Встречайте Уиллоу!", - написала в Twitter супруга американского лидера Джилл Байден, которая разместила несколько фотографий кошки.Как рассказал пресс-секретарь первой леди США Майкл Лароса, слова которого приводит газета Washington Post, новым питомцем президентской семьи стала кошка с фермы в Западной Пенсильвании. В 2020 году эта кошка "произвела большое впечатление" на супругу Байдена тем, что в ходе предвыборной поездки "вскочила на сцену", тем самым прервав выступление будущей первой леди. По словам Ларосы, кошка, которая получила кличку Уиллоу в честь Уиллоу-Гров, где росла Джилл Байден, поселилась в Белом доме "со своими любимыми игрушками и угощениями".Согласно Washington Post, Уиллоу станет первой за долгие годы кошкой, обитающей в Белом доме. До этого в Белом доме жила умершая в 2009 году черная кошка по кличке Индия, которая принадлежала 43-му президенту США Джорджу Бушу-младшему.Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками - пожилым Чемпом, который скончался в июне прошлого года, и молодым Мейджором. В конце прошлого года официальный представитель супруги президента Джилл Майкл Лароса сообщил, что Мейджор, который не смог привыкнуть к жизни в Белом доме, поселится у друзей четы Байденов.Американский лидер в декабре сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер. Как сообщали американские СМИ, щенка президенту подарили родственники.
https://ria.ru/20211113/kotiki-1758620629.html
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в мире, сша, пенсильвания, джо байден, джилл байден
16:42 28.01.2022
 
Джилл Байден поделилась фото кошки, которая поселилась в Белом доме

Джилл Байден поделилась фото кошки, которая впервые с 2009 года поселилась в Белом доме

© REUTERS / The White House/Erin ScottУиллоу - кошка президента США Джо Байдена и первой леди Джилл
Уиллоу - кошка президента США Джо Байдена и первой леди Джилл - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / The White House/Erin Scott
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Семья президента США Джо Байдена завела кошку по кличке Уиллоу - в Белом доме поселилась кошка из штата Пенсильвания, куда Байдены отправились в 2020 году в рамках предвыборной кампании.
"Встречайте Уиллоу!", - написала в Twitter супруга американского лидера Джилл Байден, которая разместила несколько фотографий кошки.
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Как рассказал пресс-секретарь первой леди США Майкл Лароса, слова которого приводит газета Washington Post, новым питомцем президентской семьи стала кошка с фермы в Западной Пенсильвании. В 2020 году эта кошка "произвела большое впечатление" на супругу Байдена тем, что в ходе предвыборной поездки "вскочила на сцену", тем самым прервав выступление будущей первой леди. По словам Ларосы, кошка, которая получила кличку Уиллоу в честь Уиллоу-Гров, где росла Джилл Байден, поселилась в Белом доме "со своими любимыми игрушками и угощениями".
Согласно Washington Post, Уиллоу станет первой за долгие годы кошкой, обитающей в Белом доме. До этого в Белом доме жила умершая в 2009 году черная кошка по кличке Индия, которая принадлежала 43-му президенту США Джорджу Бушу-младшему.
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Американский лидер в декабре сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер. Как сообщали американские СМИ, щенка президенту подарили родственники.
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