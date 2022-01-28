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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/koronavirus-1770032963.html
В Нижегородской области ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Нижегородской области ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 28.01.2022
В Нижегородской области ужесточили ограничения из-за коронавируса
Нижегородская область возвращает часть ограничений по коронавирусу: детям запрещено посещать ТЦ без взрослых, общепиту – работать по ночам, сообщает... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:10
2022-01-28T17:30
распространение коронавируса
общество
нижегородская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Нижегородская область возвращает часть ограничений по коронавирусу: детям запрещено посещать ТЦ без взрослых, общепиту – работать по ночам, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующие изменения губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ "О введении режима повышенной готовности"."Так, изменения в указ предусматривают возвращение действовавшего ранее запрета на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Кроме того, возвращено ограничение на работу организаций общепита с 23.00 до 6.00, за исключением работы на вынос и доставку (при этом данная норма не распространяется на организации общепита, которые работают в режиме допуска посетителей по QR-кодам). Устанавливается полный запрет на проведение танцевальных вечеринок, караоке в организациях общепита, даже если эти организации работают в режиме допуска посетителей по QR-кодам", - говорится в сообщении.Срок самоизоляции для беременных и срок, на который работодатели должны отправить на дистанционный режим не менее 30% сотрудников, продлеваются до 31 марта 2022 года.Согласно изменениям в указ, в случае направления на карантин учащихся 9-11-х классов директорам школ необходимо обеспечивать непрерывность их образовательного процесса с применением дистанционных технологий."В Нижегородской области, как и в целом в стране, складывается достаточно непростая обстановка с заболеваемостью. В связи с этим срок действия некоторых положений указа продлевается, а какие-то требования добавляются. Все ограничения уже действовали ранее, необходимости в новых радикальных мерах на сегодняшний день нет", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Уточняется, что для допуска в организации культуры, торговые центры, на массовые мероприятия можно предъявлять на цифровом устройстве QR-код с Единого портала государственных и муниципальных услуг, подтверждающий наличие отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР. Сокращается срок, в течение которого иностранные граждане, прибывающие в Нижегородскую область для осуществления трудовой деятельности, должны соблюдать режим изоляции, - с 14 дней до 7 дней.По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Нижегородской области выявлено 248 556 случаев заболевания коронавирусом (1595 – за последние сутки), 225 764 человека выздоровели, 10 458 пациентов скончались.
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общество, нижегородская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:10 28.01.2022 (обновлено: 17:30 28.01.2022)
 
В Нижегородской области ужесточили ограничения из-за коронавируса

Нижегородские власти запретили работу общепита по ночам и посещение детьми ТЦ без взрослых

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Нижегородская область возвращает часть ограничений по коронавирусу: детям запрещено посещать ТЦ без взрослых, общепиту – работать по ночам, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующие изменения губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ "О введении режима повышенной готовности".
"Так, изменения в указ предусматривают возвращение действовавшего ранее запрета на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Кроме того, возвращено ограничение на работу организаций общепита с 23.00 до 6.00, за исключением работы на вынос и доставку (при этом данная норма не распространяется на организации общепита, которые работают в режиме допуска посетителей по QR-кодам). Устанавливается полный запрет на проведение танцевальных вечеринок, караоке в организациях общепита, даже если эти организации работают в режиме допуска посетителей по QR-кодам", - говорится в сообщении.
Срок самоизоляции для беременных и срок, на который работодатели должны отправить на дистанционный режим не менее 30% сотрудников, продлеваются до 31 марта 2022 года.
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Согласно изменениям в указ, в случае направления на карантин учащихся 9-11-х классов директорам школ необходимо обеспечивать непрерывность их образовательного процесса с применением дистанционных технологий.
"В Нижегородской области, как и в целом в стране, складывается достаточно непростая обстановка с заболеваемостью. В связи с этим срок действия некоторых положений указа продлевается, а какие-то требования добавляются. Все ограничения уже действовали ранее, необходимости в новых радикальных мерах на сегодняшний день нет", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Уточняется, что для допуска в организации культуры, торговые центры, на массовые мероприятия можно предъявлять на цифровом устройстве QR-код с Единого портала государственных и муниципальных услуг, подтверждающий наличие отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР. Сокращается срок, в течение которого иностранные граждане, прибывающие в Нижегородскую область для осуществления трудовой деятельности, должны соблюдать режим изоляции, - с 14 дней до 7 дней.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Нижегородской области выявлено 248 556 случаев заболевания коронавирусом (1595 – за последние сутки), 225 764 человека выздоровели, 10 458 пациентов скончались.
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